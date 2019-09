Slave godišnjicu: Muž je Pišek osvajao dizajnerskim torbicama

Nikolina Pišek (43) nije se na prvi pogled zaljubila u sadašnjeg supruga Vidoja Ristovića (40), s kojim danas slavi šestu godišnjicu braka. Atraktivna voditeljica osvojila je srpskog povjesničara umjetnosti i kolekcionara umjetnina čim ju je ugledao, a vidio ju je na srpskoj televiziji gdje je vodila TV emisiju.

Krenuo ju je osvajati raznim znakovima pažnje. U hotelsku sobu gdje je odsjedala, jer zbog posla živjela je na relaciji Zagreb – Beograd, slao joj je poklone. Slao joj je cvijeće, torte, pa i dizajnerske torbice.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Nikolina je u to vrijeme taman bila „u kombinaciji“ s bivšim crnogorskim nogometnim reprezentativcem Nišom Saveljićem (46). Vidoje je taman prekinuo dvogodišnju vezu sa srpskom glumicom Katarinom Radivojević (40). Katarina i Vidoje prekinuli su navodno zbog njene divlje naravi.

Glumica je između ostalog svojedobno pod utjecajem alkohola na Severininom koncertu na Rabu razbijala čaše. Za Vidoja pak kažu da je mirne naravi.

Foto: Instagram

Nikolina i Vidoje družili su se mjesecima prije nego su prije sedam godina prohodali. A onda ju je vrlo brzo zaprosio. Bili su u beogradskom restoranu kad je nonšalantno pred nju izvadio Cartierov zaručnički prsten od bijelog zlata s dijamantom čija je cijena oko 15 tisuća eura, odnosno 110 tisuća kuna.

Foto: Privatni album

Pritom joj je i na uho zapjevao pjesmu Sandija Cenova „Žena budi mi ti“. Nije ju silio da se pristane udati za njega, već joj je rekao kad budeš spremna, stavi prsten na ruku.

Foto: Instagram

Nikolina je isprva bila u šoku, no odmah je znala da je to to i pristala se udati za Ristovića. Odlučili su se vjenčati na neutralnom terenu, u Monte Carlu. Na slavlju im je bilo 70 uzvanika, a Nikolina je nosila vjenčanicu američke dizajnerice Monique Lhuillier. Pjevao im je Jacques Houdek. Par danas ima djevojčicu Unu Sofiju (5) te žive u Beogradu. Nedavno su na društvenoj mreži pokazali i istu tetovažu. Tetovirali su datum, 27. kolovoza, kad su se upoznali, što je njima bitnije nego datum vjenčanja.