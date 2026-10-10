Slaven Bilić pratio utakmicu na Poljudu sa sinom Leom koji se rijetko pojavljuje u javnosti

Slaven Bilić (58) na Poljudu je pratio najveći hrvatski nogometni derbi između Hajduka i Dinama, a društvo mu je pravio sin Leo (29). Otac i sin opušteno su pratili zbivanja na travnjaku, komentirali akcije i uživali u nogometnom spektaklu koji je privukao pozornost navijača na splitskom stadionu.

Mnogima je za oko zapela i njihova nevjerojatna sličnost. Leo, prepoznatljiv po dugoj kosi i brkovima, izgledom podsjeća na mlađe izdanje slavnog oca, osobito na njegove rokerske dane.

Hajduk i Dinamo sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

No za razliku od oca, koji je desetljećima prisutan u nogometnom i javnom životu, Leo se drži podalje od medija i rijetko ga se može vidjeti u javnosti.

Za razliku od oca, koji je desetljećima prisutan u nogometnom i javnom životu, Leo se uglavnom drži podalje od medija i rijetko se pojavljuje u javnosti. U medijim se njegovo ime rijetko spominjalo, najčešće u kontekstu nekadašnje veze s Laurom Jurčević, kćeri bivšeg nogometaša i Dinamova trenera Nikole Jurčevića.

Hajduk i Dinamo sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Slaven Bilić otac je petero djece. Lea i kćer Alanu dobio je u braku sa splitskom pravnicom Andrijanom, s kojom se vjenčao 1993. godine. Nakon razvoda 2007. godine ostali su u dobrim odnosima, a Bilić je kasnije s partnericom Ivanom Đeldum dobio još tri kćeri - Sofiju, Niju i najmlađu djevojčicu.