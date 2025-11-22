Obavijesti

Slavilo se! Lepa Brena uz Priju zapjevala hit iz 90-ih u vili

Slavilo se! Lepa Brena uz Priju zapjevala hit iz 90-ih u vili
Foto: Instagram

Lepa Brena i njezin suprug Boba Živojinović slavili su Aranđelovdan uz brojne poznate goste

Obitelj Živojinović i ove je godine u svojoj raskošnoj vili na Bežanijskoj kosi okupila brojne prijatelje i poznata lica povodom proslave Aranđelovdana. Druženje je, kao i uvijek kod njih, proteklo u dobroj atmosferi, uz pjesmu i puno smijeha.

Dio slavljeničke atmosfere pokazao je i pjevač Nikola Rokvić, koji je na društvenim mrežama podijelio snimku na kojoj Lepa Brena, sjedeći na čelu svečano postavljenog stola, pjeva svoj hit 'Kazni ga Bože'. Uz nju je bila i Aleksandra Prijović, koja je nedavno rodila svoje drugo dijete, kćer Ariju.

Foto: Instagram

Na slavlju su se pojavila i brojna druga poznata lica, među kojima Žika Jakšić, Jelisaveta Orašanin sa suprugom Milošem Teodosićem, bivši političar Mlađan Dinkić te Jovan Pantić, bivši suprug pjevačice Marije Mikić.

Aleksandra je bila odlično raspoložena, a uskoro će imati priliku ponovno se družiti sa zagrebačkom publikom. Nakon najuspješnije regionalne turneje 'Od istoka do zapada', koja je obilježila protekle dvije godine i oborila rekorde posjećenosti, omiljena regionalna zvijezda zapjevat će 31. prosinca, točno u 14 sati, na dnevnoj zabavi u Paviljonu 5 na Zagrebačkom velesajmu.

Foto: JURICA_CVITANIC

