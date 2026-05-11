VIDEO Pogledajte kako je Lovro Juraga rasturio kao Damiano David iz Måneskina u 'TLZP-U'

Måneskin je nešto što sam jako priželjkivao kad sam dolazio u ovaj show i gljiva mi je ispunila tu želju. Presretan sam zbog toga. Komentari žirija su bili prekrasni, uvijek me nekako maze tim komentarima iz emisije u emisiju, a ja se trudim svaki put biti na visini zadatka i evo, ovaj put sam uspio biti na vrhu, rekao je Lovro Juraga nakon pobjede u desetoj epizodi showa 'Tvoje lice zvuči poznato' na Novoj TV.

Lovro se ove nedjelje transformirao u Damiana Davida iz grupe Måneskin, a uz hit Beggin' na pozornicu je donio atmosferu pravog rock koncerta. Od prvih sekundi djelovao je potpuno opušteno i sigurno na sceni, a publiku je osvojio energijom, pokretima i karizmom po kojima je Damiano prepoznatljiv. Upravo je to najviše oduševilo žiri, koji nije krio koliko ih je njegov nastup podigao.

Foto: Luka Dubroja

- Doveo si me do izbezumljenja, Lovro. Stvarno nisi imao lagan zadatak. Ova stvar je kombinacija rocka, punka i rapa, a sve kao da je građeno na nekom starom napoletanskom napjevu. Ti si se vrlo vješto prebacivao iz stila u stil i zaista kapa dolje, svaka ti čast - rekao je Goran Navojec.

- Tebe zaista krasi ta scenska spremnost da potpuno daš sve od sebe i da uživaš u tome. Bilo je toliko dinamično, uvjerljivo i strastveno, baš kakav Damiano uistinu jest. Taj glas je bio wow, ta rašpica… a uz sve to toliko si karizmatičan i šarmantan da muškarac u visokim petama, sa šminkom i lakom na noktima i dalje djeluje muževno i moćno - dodala je Martina Stjepanović Meter.

- Kod Damiana je vrlo upečatljiva njegova iznimna karizma i način na koji komunicira s publikom. Ti si večeras koketirao i s Martinom i s publikom upravo onako kako to Damiano radi. Osvajao si svakim svojim atomom. Sjajno se snalaziš i u ženskim transformacijama, ali ovakve transformacije su ti ipak najprirodnije - istaknuo je Mario Roth.

- Apsolutni hit je ono što si ti doveo večeras na scenu. Svaka čast na ovakvom otvaranju emisije. Ovo je bila izvedba koja je i tehnički bila jako teška za izvesti i vjerujem da ćeš zadržati taj tron do kraja emisije - zaključio je Enis Bešlagić.