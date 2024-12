Slavko Sobin pozirao u zagrljaju holivudskog glumca: 'Počašćen'

Slavko Sobin (40) dobio je ulogu u britanskoj špijunskoj triler seriji 'The Night Manager', koja se s drugom sezonom vraća osam godina nakon prve. Na snimanju je imao priliku upoznati velike filmske zvijezde, a s jednom od njih je zajedno i pozirao. Naš glumac pohvalio se zajedničkom fotografijom s glumcem Tomom Hiddlestonom (43), koji se proslavio 2011. ulogom Lokija u Marvelovom filmu 'Thor'.

Sobin je otkrio kako je 'nagovorio' Hiddlestona na fotkanje.

- Ja: 'Hej Tom, možemo li se slikati, ali mora izgledati kao da me voliš, poštuješ i cijeniš?' Tom: 'Ovako?' Da, tako. Kakav glumac, kakav tip’ - napisao je Sobin uz njihove zajedničke fotografije te dodao je oznaku 'zadivljen' i 'počašćen'.

Neki pratitelji su se odlučili našaliti u komentarima.

'Tebi par sekundi, a njemu uspomena za cijeli život', 'Izgleda kao da je on sreo svog idola', pisali su.

Nedavno je Sobin pozirao zagrljen s Oscarom nagrađenom glumicom, Olivijom Colman (50). Glumac nije mogao skriti svoje uzbuđenje.

- Oh, samo ja i dvoje meni najdražih glumaca na svijetu. Boginja Olivia Colman i najbolji prijatelj kojeg sam imao na bilo kojem setu, Diego Calva. Takvo je veselje kad upoznaš svoje idole i shvatiš da su nevjerojatna ljudska bića. To mi je rastopilo srce. Jako me usrećilo. Tako sam zahvalan. Sad ću ušutjeti - napisao je uz fotografiju.

U seriji uz Hiddlestona, glumica ima glavnu ulogu, a uz njih glume i Diego Calva te Camila Morrone, s kojima se Sobin, čini se, najviše zbližio na setu.

Sobin u svojoj riznici fotografija ima i zajedničku fotografiju s bivšom djevojkom Leonarda DiCaprija, Camilom Morrone.

Tada su mnogi komentirali kako je objavio 'skupu' fotku.