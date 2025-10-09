Obavijesti

Slavko Sobin pozirao za Cafe kao Muhammad Ali: Odradili smo i jedan boksački trening

Slavko Sobin pozirao za Cafe kao Muhammad Ali: Odradili smo i jedan boksački trening
Foto: Sandra Šimunović/Pixsell/Profimedia/PROMO

U PETAK NA KIOSCIMA Čitajte najbolji TV magazin u povijesti Hrvatske i saznajte sve što vam se nudi u tjednom TV programu, kinima, streamingu, sapunicama

Splićanin Slavko Sobin (40) jedan je od naših najzaposlenijih glumaca. Ambiciozan je, karizmatičan, iskren i “bez dlake na jeziku”. S njim smo se našli u pauzi od snimanja i samo za Cafe popričali o brojnim ulogama, životu i planovima. Dobro, odradili smo i jedan boksački trening koji nije zanemariv... Baš kao Muhammad Ali.

Foto: Sandra Šimunović/Pixsell

- Boks mi je ogroman gušt privatno. Fokusira me i smiri - kaže Sobin, kojeg trenutačno gledamo u seriji Gorana Kulenovića "Blaž među ženama". Samo za Cafe pozirao je kao Muhammad Ali 1968. kad ga je snimio Carl Fischer za naslovnicu časopisa Esquire. Jedna je to od najpoznatijih i najprovokativnijih naslovnica u povijesti tog časopisa - ali i suvremene fotografije uopće. Na njoj je Ali prikazan kao svetac mučenik: stoji uspravno, golog torza, sa strelicama (lažnim, naravno) koje mu probijaju tijelo, jasno evocirajući kršćanski prikaz svetog Sebastijana, što je bila izravna vizualna metafora za njegovu patnju zbog političkog i društvenog progona (odbio je služiti u Vijetnamskom ratu, pa su mu oduzeli titulu boksačkog prvaka).

Živorad Tomić pogledao je španjolsku seriju "Angela", nije bez razloga hit u svijetu i u Hrvatskoj. 

Na razgovor smo "priveli" i Petra Perežu. Nova TV slavi 20 godina Dnevnika, baš on je tog 10. listopada 2005. s Marijom Miholjek vodio prvi. Na kazališne daske Scenoteke stižu "Junaci Pavlove ulice", a u vremeplovu smo se prisjetili glumačke dive Milene Dravić, koja nas je napustila prije sedam godina.

Donosimo i najdetaljniji TV program te vodič kroz sapunice, kino i streaming. Cafe u petak na kioscima.

