Slavko Sobin snima novi film u Londonu: 'Najgore mi je ošišati se na ćelavo, jako volim kosu'

Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell

Kaže da je ispred njega super mjesec. Prvo će na festivale u New Yorku i San Franciscu, gdje će predstaviti film “Avenue of the Giants”, a odmah nakon toga putuje na set novog filma u Londonu

Može se reći da je Kulenović moj redatelj jer me dosta hrabro uzima u svojim projektima. Daje mi različite uloge, što, naravno, svakom glumcu godi. Nakon četiri godine Žungula (“Crno-bijeli svijet”, op. a.), ovakva uloga mi je veliki kompliment, govori nam Slavko Sobin (38) nakon zagrebačke premijere filma “Smrt djevojčice sa žigicama”.