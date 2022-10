Slavko Štimac otkrio nepoznate detalje o kultnoj sceni iz filma Varljivo ljeto '68: Bilo me sram

Poznatog glumca Slavka Štimca (61) publika zna, između ostalog, i po čuvenoj sceni s Draganom Varagić koja je glumila Jagodinku Simonović u filmu 'Varljivo leto '68'. I danas mnogi ovaj film gledaju s oduševljenjem, a Štimac je sada prvi put progovorio o nekim detaljima iz filma.

Jedna od najzapamćenijih dijelova iz filma je upravo "Mesi, mesi, neće ništa da ti škodi" u kojoj hvata za grudi lijepu pekaricu Jagodinku Simonović. Ova scena je jedna od najpoznatijih iz srpske kinematografije, a malo njih zna da se glumac sramio upravo te scene.

- Sve te ljubavne scene mi uopće ne odgovaraju, ne volim ih snimati i to nema nikakve veze s izborom glumica u filmu ili seriji u kojima glumim. Jednostavno, kada nema neke kemije, nema potrebe za takvim scenama - ispričao je Štimac za Mondo.

- Konkretno, ta scena s Jagodinkom ispala je onako kako sam i očekivao. To je očigledno ono što sve najviše i zanima. Mene osobno je bilo sram sebe kasnije gledati u toj sceni, ali to je gluma, na to se naviknete kroz vrijeme - objasnio je Štimac.

- Film ustvari govori o studentskim demonstracijama iz '68. Pitao bih te ja kada bi te deset tisuća puta pitali za: 'Mesi, mesi, neće ništa da ti škodi.' Kad god me sretnu: 'Eee, Jagodinka.' Na neki način mi je neugodno što se taj film pamti po toj sceni - priznao je Štimac.

Štimac je bio glumačko otkriće jer je imao samo 17 godina kada je dobio prvu nagradu. Odigrao je oko 70 uloga, a neki od najpoznatijih filmova su 'Vuk samotnjak', 'Vlak u snijegu', 'Ko to tamo peva', 'Sjećaš li se Dolly Bell?', Igmanski marš'...

