Elin rodila blizanke, Kostelić je presretan: 'Slavlje će pričekati'

Supruga Ivice Kostelića (39), Elin, u petak popodne rodila je blizanke u Petrovoj bolnici u Zagrebu. Par već ima sinove Ivana (5) i Leona (3).

- Presretan sam. Sve je divno prošlo, posebno zahvaljujemo liječnicima i osoblju u bolnici koji su cijelo vrijeme bili izuzetno brižni i profesionalni, i u ovo zaista izazovno doba, dali sve od sebe da porod prođe u najboljem redu. Elin je rodila prema predviđenom terminu, što je rijetko običaj kada mame nose blizanke, no drago mi je da je sve dobro jer je pred kraj dosta teško podnosila trudnoću - rekao je Ivica za Večernji list. Dodao je kako su razgovarali već i o imenima djevojčica ali to će tek definirati.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

- Iako smo svi oduševljeni, slavlje će ipak pričekati neka bolja vremena jer se mi, od početka krize s korona virusom, držimo toga da ostanemo kod kuće. I ovim putem pozivam i sve ostale na odgovorno ponašanje....a kad sve ovo bude za nama, biti će vremena i za slavlje i za druženje- rekao je skijaš za Večernji list.

Elin je nedavno rekla kako su presretni jer im na svijet dolaze dvije curice, a bitno im je samo da je sve u redu. Ivica je ranije za InMagazin priznao kako je jako popustljiv te da ga sinovi vrte oko malog prsta. U očinstvu iznimno uživa.

- Uvijek sam htio imati puno djece jer je to ono najvrednije što iza nas ostaje. Nema ništa ljepše od podizanja novog života jer kao roditelj imate priliku stvarati jedan novi svijet. Saznanje o blizankama izazvalo je oduševljenje. Htjeli smo imati još djece pa je trudnoća bila planirana, no to je za nas bilo doista veliko iznenađenje - rekao je Ivica jednom prilikom.

Supruga mu je bila najveća podrška u trenucima njegove skijaške karijere, koja je zahtijevala velike žrtve. Razumjela je sve jer je i sama bila skijašica.

I prije nego su se vjenčali 2014. godine Ivica i Elin priželjkivali su veliku obitelj. Upoznali su se 2006. u Austriji, kad su se oboje našli na ledenjaku Hintertuxer. Sada mu je želja otići na mjesta koji su rijetko kad posjećena ili uopće nisu posjećena. Međutim, od kad je postao otac, oprezniji je i oko toga.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Počinje biti refleks, to je sigurno. Sve stvari radiš opreznije čak i kad misliš da puno riskiraš, više ne riskiraš kako si riskirao prije. Ima stvari skroz lude koje možete raditi, naprimjer na islandskoj ekspediciji je momak freerider odradio one najteže spusteve jer meni se ne sviđa ona filozofija 'you fall, you die', ne sviđa mi se ako napravim neku pogrešku da ću umrijeti. To mi recimo nije privlačno, to je za mene previše jer koliko god bilo adrenalina ti na kraju moraš uživati u tome - ispričao je.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

U njegovoj su biografiji svjetski rekordi, olimpijske medalje i prezime koje je sinonim za vrh hrvatskog skijanja. Danas, u skijaškoj mirovini, Ivica bilježi triatlone, ekspedicije ledenim prostranstvima i skijanje na Vatrenom prstenu Islanda.

