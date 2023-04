Slavljenica Melania: Donalda je upoznala na zabavi na koju je on došao s ovom ljepoticom...

Supruga bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa (76), Melania Trump, nedavno je proslavila 53. rođendan.

Melania Trump rođena je 26. travnja 1970. kao Melania Knavs u Novom Mestu u Sloveniji, a postala je poznata krajem 90-ih godina kada je zbog modelinga otputovala u Pariz i Milano.

Foto: Yuri Gripas/DPA/PIXSELL

Prezime Knavs germanizirala je u Knauss kada se ozbiljnije počela baviti modelingom.

Melania je već kao djevojčica nosila dječje modne revije u Sloveniji.

Foto: MARCO BELLO/REUTERS

Iako je upisala Fakultet arhitekture u Ljubljani, zbog modne karijere ubrzo je odustala od njega pa je već 1996. godine otišla u New York.

Godine 1998. upoznala je Donalda dok je on još bio u braku s Marlom Maples, a nakon njihove rastave 1999. Melania i Trump započeli su svoju vezu koju su okrunili brakom 2005. godine, dok su sina Barona dobili godinu kasnije.

Inače, Donald je Melaniju ugledao na jednoj zabavi, a zanimljiv je podatak da je on na nju stigao u pratnji drugog modela, jer je opće poznato kako suprugama nije bio vjeran, barem one dvije prije Melanije. Celina Midelfart tada je imala 26 godina, Donald 52, a kad je otišla do toaleta, bivši američki predsjednik iskoristio je priliku da priđe Melaniji koja mu nije htjela u početku dati broj, no bio je uporan.

S njom je proveo ostatak večeri, unatoč Celine koja se brzo pokupila sa zabave. Celina je bogata norveška nasljednica kozmetičkog carstva Midelfart & Co. Nakon očeve smrti prodala je kompaniju, no ostala je na čelu obiteljske investicijske tvrtke. Članica je i uprave švedske banke, a neko su je vrijeme povezivali i s Jeffreyjem Epsteinom koji je bio poznat zbog zlostavljanja maloljetnica. Ipak, ona je negirala navode da je bila s njim u ljubavnom odnosu.

Foto: Chris Kleponis

Bivša prva dama poznata je i po tome što priča čak pet jezika: slovenski, francuski, njemački, talijanski i engleski, a zanimljivo je da je ona (bivša) prva dama u povijesti Amerike koja nije rođena u Americi. Iako se već dugo šuška o problemima u braku Trumpovih, te da spavaju u odvojenim sobama i ne pričaju, par je još uvijek zajedno, no rijetko se pojavljuju u javnosti nakon njegovog mandata.

Navodno Melania od početka nije bila sretna sa suprugovom kandidaturom, kao ni životom u Bijeloj kući, no mnogi ističu kako nije imala izbora.

Foto: Profimedia.hr

