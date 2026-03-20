Slavna Bondova djevojka ide na sud zbog svog bogatstva: 'Htjeli su mi sve uzeti, shrvana sam...'

Ursula Andress (90), koja je u filmu o Jamesu Bondu 'Dr. No' glumila djevojku Honey Ryder, trenutno se bori s financijskim poteškoćama. Kao Bondova djevojka pojavila se sa svega 26 godina, a nakon toga joj je karijera išla samo uzbrdo. No, umjesto da danas živi u luksuzu, bori se za svoje milijune.

Kako navodi Daily Mail, u siječnju je podnijela prijavu protiv svog pokojnog bivšeg menadžera Erica Freymonda koji je navodno izgubio 16 milijuna funti, odnosno oko 18,5 milijuna eura njezinog bogatstva. Njezino ukupno bogatstvo se procjenjuje na 18 milijuna funti, odnosno na nešto manje od 21 milijuna eura.

U razgovoru za časopis Blick, zvijezda je rekla kako se osjeća prevareno i shrvano.

- Osam godina su me zavodili. Nemilosrdno su mi lagali i iskorištavali moju dobru volju i povjerenje na podmukao, čak i kriminalan način kako bi mi sve uzeli. I računali su na moje godine. Toliko sam shrvana. Ovaj osjećaj bespomoćnosti je nepodnošljiv, ubija me - rekla je.

Njezin je menadžer navodno glumičino silno bogatstvo prokockao, a ona za to, kaže, nije znala. Navodno je kupio i niz umjetnina na njezino ime, no bez pristanka, a niti jedno djelo joj nije ni pokazao niti dao te je uložio novac i u dionice. Freymond je prethodno bio osumnjičen za pronevjeru bogatstva Hermesova nasljednika Nicolasa Puecha, a tijekom ispitivanja prošlog srpnja u Parizu je priznao neke od optužbi. Dva tjedna kasnije si je oduzeo život.

Glumica je podnijela kaznenu prijavu u siječnju, a među optužbama su i one za pronevjeru.

- Kao dio prijevarne sheme iznimnih razmjera i složenosti, u koju su uključeni brojni akteri i strukture, lišena je velikog dijela svoje imovine, što je rezultiralo značajnom štetom. Iz obzira prema tekućem postupku, gospođa Andress trenutno ne želi davati daljnje komentare - stoji u izjavi njezina menadžmenta za Blick.

Sama zvijezda rekla je da je šokirana time što joj se dogodilo, posebice jer se ponosila time da je štedjela novac za 'sretnu i mirnu mirovinu'.

- Gadno sam prevarena! Nadam se da će počinitelji biti kažnjeni - rekla je.