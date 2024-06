Slavna Ellen DeGeneres vraća se na male ekrane! 'Ne može samo sjediti kod kuće, želi zabavu...'

Ellen DeGeneres (66) najavila je svoj posljednji specijal koji bi trebao nastati u suradnji s Netflixom, piše Page Six. Riječ je o specijalu 'Ellens‘s Last Stand... Up', a uključivat će i turneju. Navodno će slavna voditeljica progovoriti o optužbama s kojima se susretala u posljednje dvije godine.

- Trebalo joj je neko vrijeme da se oporavi. Ona je umjetnica, želi zabavljati, ne može samo sjediti kod kuće - rekao je prijatelj televizijske voditeljice.

Foto: screenshot/Pink Tv

'The Ellen DeGeneres Show' završio je u svibnju 2022., a voditeljica se od tada povukla s malih ekrana. Posvetila spašavanju gorila, a izgradila je kampus 'The Ellen DeGeneres Campus of the Dian Fossey Gorilla Fund' koji za cilj ima spašavanje gorila i očuvanje naslijeđa ove svjetski priznate primatologinje.

- Izbačena sam s estrade. Za vas koji vodite računa, ovo je drugi put da sam izbačena. Na kraju će me izbaciti po treći put jer sam zla, stara i gay - našalila se Ellen.

Foto: Facebook/Polska Policja

Inače, Ellen je svoj talk show vodila 19 godina, a nakon što su je zaposlenici optužili da potiče kulturu rasizma, straha i zastrašivanja, show je završio.

'Ellens‘s Last Stand...Up' producirat će Ben Winston, a podrška je stigla i od slavnih prijatelja - Katy Perry, Orlanda Blooma, Khloe Kardashian i Kris Jenner.

- Ellen je provela puno vremena pišući i radeći na nečem vrlo smiješnom. Osjeća da to treba raditi, zabavljati ljude, za svoju dušu - objasnio je bliski prijatelj.