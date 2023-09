Nakon intervjua s najpoznatijim facama, Ellen se upustila u novu avanturu: Sada spašava gorile

Nakon što se u svibnju prošle godine nakon gotovo dvadeset godina prikazivanja popularnog showa povukla s malih ekrana, Ellen DeGeneres (65) se vraća s novom emisijom. Nakon što je godinama pred kamere dovodila najveće zvijezde showbusinessa, sada je pronašla novu životnu misiju i upustila se u avanturu spašavanja gorila.

Prošle je godine televizijska zvijezda u Ruandi izgradila kampus 'The Ellen DeGeneres Campus of the Dian Fossey Gorilla Fund' koji za cilj ima spašavanje gorila i očuvanje naslijeđa ove svjetski priznate primatologinje.

Upravo zato ovaj novi dokumentarac nazvan 'Saving the Gorillas: Ellen’s Next Adventure' prati DeGeneres i njenu suprugu Portiju de Rossi dok se upuštaju u jedan od najvećih arhitektonskih i krajobraznih projekata u povijesti Ruande dok prevladavaju izazove prirode poput vulkana, potresa i globalne pandemije.

- Sve me vodilo k tome da imam dovoljno veliku platformu kako bih mogla reći: Pogledajte sav posao koji je Dian Fossey napravila. Ništa te ne drži toliko prisutnim i više u trenutku nego sjedenje s gorilama - govori Ellen u traileru.

Kako piše Deadline, projekt dokumentarca započeo je otvaranjem kampusa koji, od svog otvorenja, u veljači 2022. služi kao katalizator za akciju očuvanja gorila i okolne bioraznolikosti. Tako je do sad ugostio više od 40 tisuća gostiju od čega je polovica došla iz raznih krajeva svijeta, a više od 7500 lokalne djece je u sklopu školskih izleta do sad dobilo priliku tamo naučiti više o bioraznolikosti u svom vlastitom dvorištu.

Sada je voditeljica u suradnji s produkcijskom kućom Zero Point Zero taj projekt pretočila u dvosatni dokumentarac koji će se premijerno prikazati 23. rujna, dan uoči Svjetskog dana gorila.