SNIMA SE U FRANCUSKOJ

Slavna glumica bit će u novoj sezoni hit serije 'Bijeli lotos'

Foto: Max

Serija je već nekoliko godina veliki hit među publikom, a četvrta sezona će se odvijati u Francuskoj. HBO je i dalje tajnovit oko same radnje, no objavili su još jedno ime koje će se pridružiti glumačkoj postavi

Hit serija "Bijeli lotos" vraća se na male ekrane, a za svoju četvrtu sezonu seli se u Francusku. Strani mediji objavili su kako se glumačkoj postavi pridružuje i glumica Helena Bonham Carter. Osim nje, postavu čine Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina i AJ Michalka.

"Bijeli lotos" postao je ogroman hit među obožavateljima otkako se prvi put pojavio na ekranima prije četiri godine. Dok Mike White nastavlja pisati scenarij za četvrtu sezonu, gledatelji su dobili i prijeko potrebne novosti o početku produkcije.

Snimanje u luksuznoj palači

Gotovo dva mjeseca nakon što je HBO potvrdio da će se četvrta sezona odvijati u Francuskoj, objavljeno je da će se snimanje odvijati u Château de La Messardière u Saint-Tropezu. Riječ je o palači iz 19. stoljeća preuređenoj u luksuzni hotel koji se prostire na trideset i dva hektara borova, čempresa i jasmina.

Foto: Max

Château de La Messardière pripada kolekciji Airelles, portfelju hotela s pet zvjezdica u vlasništvu Stephanea Courbita, koji je ujedno i osnivač te predsjednik grupacije Banijay, poznate po produkciji serija kao što su "Peaky Blinders". Cijene apartmana u ovom luksuznom zdanju kreću se od otprilike 2800 do 7500 eura po noćenju, a hotel se može pohvaliti spa centrom, pristupom plaži uz prijevoz Rolls-Royceom, restoranima, sportskim sadržajima i dječjim kampom, navodi Mirror

Zaplet nadolazeće sezone i dalje se čuva u strogoj tajnosti. HBO je samo potvrdio da će radnja ponovno pratiti grupu gostiju i zaposlenika hotela tijekom tjedan dana. Međutim, upućeni izvori sugeriraju da bi se u priči mogao pojaviti i Filmski festival u Cannesu

