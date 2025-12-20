Obavijesti

NISU SKRIVALI ODUŠEVLJENJE

Poznati prvi glumci 4. sezone HBO-ove hit serije Bijeli lotos

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: IMDB

Snimanje nove sezone Bijelog lotosa trebalo bi krenuti 2026. godine, a potvrđeni su i prvi glumci - Alexander Ludwig i AJ Michalka. Oboje su lijepe vijesti podijelili na društvenim mrežama

Nakon Havaja, Italije i Tajlanda, nagrađivana HBO-ova satira "Bijeli lotos" svoje luksuzne, ali smrtonosne intrige seli u Francusku. Dok se obožavatelji diljem svijeta pripremaju za još jedan tjedan u rajskom paklu, potvrđena su i prva dva imena koja će se prijaviti u hotel četvrte sezone. Alexander Ludwig, publici najpoznatiji kao Björn Ironside iz serije "Vikinzi", i AJ Michalka, zvijezda sitcoma "The Goldbergs", prvi su članovi glumačke postave nadolazeće sezone ove kritički hvaljene serije.

The National Women's History Museum Awards - Los Angeles
Foto: O'Connor/PRESS ASSOCIATION

Vijest koju je prvi objavio portal Deadline, a zatim potvrdio i sam HBO, izazvala je lavinu uzbuđenja na društvenim mrežama. Iako su detalji o njihovim likovima, kao i cjelokupna radnja, obavijeni velom tajne, poznato je da će nova sezona pratiti grupu novih gostiju i zaposlenika tijekom tjedan dana u jednom od ekskluzivnih odmarališta iz lanca White Lotus.

Novi glumački par u disfunkcionalnom raju

Izbor Alexandera Ludwiga i AJ Michalke nastavlja tradiciju kreatora serije Mikea Whitea da spaja etablirane zvijezde s glumcima koji su na pragu velikog proboja. Ludwig (33) je nakon uloge u "Vikinzima" ostvario zapažene uloge u sportskoj drami "Heels" i filmskim hitovima poput "Igre gladi" i "Zločesti dečki: Sve ili ništa".

Los Angeles: Premijera filma "Bad Boys For Life"
Foto: Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION

Michalka (34) je pak desetljeće provela u popularnoj seriji "The Goldbergs" i njenom spin-offu "Schooled", a glumila je i u filmovima "Ljupke kosti" i "Super 8".

Oboje glumaca nisu skrivali oduševljenje što su postali dio fenomena "Bijelog lotosa". Michalka je na svom Instagram profilu podijelila vijest uz komentar: "Prijavljujem se! Idemo se zabaviti, Mike".

Ludwig je bio jednako entuzijastičan, napisavši: "Iznad svega počašćen. Ogromno hvala Mikeu na povjerenju, jedva čekam oživjeti ovaj nevjerojatan materijal."

Njihovim angažmanom započeo je proces formiranja ansambla koji će, bez sumnje, ponovno biti pod povećalom kritike i publike.

Misterij francuske rivijere i glasine o holivudskoj divi

Uz potvrđene glumce, u medijima se već neko vrijeme šuška kako su u tijeku pregovori s holivudskom ikonom Helenom Bonham Carter za jednu od glavnih uloga. Njezin potencijalni angažman bio bi u skladu s dosadašnjom praksom serije da uloge veteranki, poput one Jennifer Coolidge koja je za svoju izvedbu osvojila dva Emmyja, postanu okosnica sezone.

Još jedna nepoznanica je točna lokacija snimanja. Iako je potvrđeno da se radnja seli u Francusku, još uvijek se nagađa hoće li to biti glamurozni Pariz ili pak slikovita Azurna obala. Prethodne sezone snimane su u luksuznim odmaralištima lanca Four Seasons, a kao moguće lokacije u Francuskoj spominju se Grand-Hôtel du Cap-Ferrat i pariški Hotel George V.

Sam autor, Mike White, dao je naslutiti promjenu ambijenta. ‌

- Za četvrtu sezonu želim se malo odmaknuti od rječnika 'valova koji udaraju o stijene' - izjavio je, dodavši uz smijeh:

- Ali uvijek ima mjesta za još ubojstava u hotelima White Lotus.

Dodatnu intrigu unijela je glumica iz treće sezone, Parker Posey, koja je na crvenom tepihu otkrila da se White nalazi na jugu Francuske, "gdje će se snimati četvrta sezona".Snimanje u Francuskoj trebalo bi započeti u proljeće 2026.

