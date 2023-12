Slavna glumica: 'Govorili su mi da budem više seksepilnija, a meni je tada bilo tek 17 godina'

Glumica Jennifer Love Hewitt (44) bila je 'it djevojka' u Hollywoodu tijekom 90-ih i 2000-ih, a pred malim ekranima pojavljivala se u 'Party of Five', 'Heartbreakers', 'Can't Hardly Wait', 'Ghost Whisperer'.

Nedavno se osvrnula na svoju tjelesnu građu i izgled tijekom godina kao i na komentare mladih ljudi na njenu figuru, kako navodi E!.

Foto: Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL

- Te 23-godišnjakinje i 25-godišnjakinje koje me uspoređuju nisu bile u mom tijelu. Osjećala sam se promatrano. Osjećala sam se kao da moram biti svima sve cijelo vrijeme - rekla je glumica tijekom razgovora u nedavnoj epizodi podcasta 'Inside of You With Michael Rosenbaum'.

Foto: John Nacion/Press Association/PIXSELL

- Govorili su mi da sam seksi prije nego što sam uopće znala što znači biti seksi. Imala sam 17 godina i bila na naslovnici Maxima, a nisam imala pojma zašto - dodala je i prisjetila se kako su joj 2002. rekli da 'bude seksepilnija' na snimanju romantične komedije Heartbreakers.

- Znam da bih trebala biti takva za ljude, ali ne znam što to znači - rekla je tada producentu i dodala kako se borila s percepcijom ljudi o sebi.

- Čudno mi je kada ljudi govore: 'To je djevojka kakva smo željeli da budeš.' Ta je djevojka bila tako nesigurna i tako zbunjena i davala je sve od sebe. Sad možda ne izgledam tako, ali sviđa mi se tko sam. Osjećam se dobro. Dobro sam - priznala je glumica.

Inače, Jennifer je u braku s Brianom Hallisayem, a par zajedno ima troje djece - Autumn, Atticusa i Aidana.

- Majka sam djevojčice i opasno je to što pripisujemo ljudima. Opasno je reći ženama: 'Ne možeš više izgledati kao da nemaš 22 godine' - dodala je glumica koja bi svojim kritičarima poručila: 'Ok, to je tvoj problem. Zato što imam 44 godine i ovako izgledam.'