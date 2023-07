Slavna glumica o holivudskom štrajku: Problem su streaming platforme, ne isplaćuju nas...

Štrajk u Hollywoodu u punom je jeku. Glumci i scenaristi traže bolje radne uvijete i pravedniju plaću, a sada se oglasila i zvijezda serije 'This is us' Mandy Moore (39).

Popularna serija od 2016. se prikazivala na NBC-ju, a nakon toga je prava otkupila platforma Hulu.

- U nevjerojatno smo sretnim pozicijama kao traženi glumci. Sudjelujemo u stvaranju sadržaja emisijama koje su na ovaj ili onaj način pronašle ogroman uspjeh. Ali mnogi nisu te sreće. Kad nemaju angažman, žive od tantijema kojima plaćaju račune - rekla je glumica.

Jedan od glavnih poticaja za štrajk glumaca i scenarista su novi uvjeti na tržištu koje su uvele streaming platforme; Netflix, Hulu i ostale.

- Ako ste prije 10, 15 ili 20 godina imali sreću snimiti više od 120 epizoda uspješne serije, tantijemi za ponovno emitiranje mogli su vas održati na površini radite li manje projekte, želite li se okušati u kazalištu ili pauzirati jer imate djecu i morate se brinuti o obitelji - dodala je zvijezda uspješne serije 'Scandal', Katie Lowes (40).

Na Netflix se obrušila i zvijezda serije Gray's Atonomy, glumica Ellen Pompeo (53). Netflix zvijezdama serija ne isplaćuje tantijeme, kao što to čine televizijske kuće. Tako je Netflix iskoristio njezin lik da bi napravio meme, a ona ga je objavila na storyju i iskritizirala platformu.