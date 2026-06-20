Slavna glumica očarana Lijepom Našom: 'Nevjerojatno je'

Nevjerojatno je. Zaista je bilo posebno iskustvo. Sve je tako mirno i prekrasno. Hrana je bila nevjerojatna, toliko smo jeli! More je predivno, a i festival je bio jako lijep i poseban, rekla je Maggie Gyllenhaal (48) za Dnevnik Nove TV. Američkoj glumici, redateljici i scenaristici nekoliko dana u Slanom bilo je dovoljno da se ponovno zaljubi u Hrvatsku. Na festival je stigla sa suprugom Peterom Sarsgaardom kako bi predstavili film 'Nevjesta!', a između projekcija upoznavali su jug zemlje.

Još tijekom studentskih dana, dok je studirala u Pragu, posjetila je Zagreb i Split, a ovoga puta vratila se sa suprugom i njihovim dvjema kćerima, Ramonom i Glorijom Ray. Sa Sarsgaardom je u braku od 2009. godine, a privatni život godinama uspješno drže podalje od očiju javnosti.

Maggie Gyllenhaal na filmskom festivalu Slano Film Days | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Maggie dolazi iz filmske obitelji. Otac Stephen Gyllenhaal filmski je i televizijski redatelj te pjesnik, majka Naomi Foner Gyllenhaal nagrađivana je scenaristica, redateljica i producentica, a tri godine mlađi brat Jake Gyllenhaal poznati je glumac. Ona posljednjih godina više radi iza kamere, a u svojem radu istražuje teme koje je inspiriraju i intrigiraju.

Foto: Edim Turčinović/Novagenus

Dvaput je nominirana za Oscara, jednom kao glumica, a jednom za najbolji adaptirani scenarij za svoj redateljski prvijenac 'Izgubljena kći'. Za isti je film bila nominirana za niz nagrada, a osvojila je i nagradu za najbolji scenarij na Filmskom festivalu u Veneciji.

- Mislim da su moji filmovi zapravo izraz onoga što mi je na umu i u srcu. Tako je bilo i dok sam bila glumica, a sada je to još izraženije jer sam i scenaristica i redateljica. Imam prostor koristiti sve elemente filma kako bih promišljala i istraživala stvari koje su mi važne - rekla je glumica u Slanom.

Film 'Nevjesta!' inspiriran je filmom 'Frankensteinova nevjesta' iz 1935. godine i romanom 'Frankestein' Mary Shelley iz 1818. godine.