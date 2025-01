Slavna glumica tražila pomoć za svoju obitelj nakon požara, ljudi je napali: 'Pa ti si milijunašica!'

Američka glumica i glazbenica Mandy Moore našla se na udaru kritika nakon što je tražila pomoć za članove svoje obitelji koje je zadesila katastrofa od požara u Los Angelesu. Poručila je svojim pratiteljima na Instagramu da 'odje*u'. Na Instagramu je podijelila GoFundMe link za članove svoje obitelji, no nakon toga je dobila niz pitanja 'pomaže li ona financijski svojoj obitelji'. Stranica 'Celebrity Net Worth' tvrdi da je njena neto vrijednost trenutačno 14 milijuna dolara.

- Ljudi koji se pitaju pomažemo li vlastitoj obitelji ili pripisujemo li proizvoljnu količinu novca koju Google kaže da netko ima, nisu od pomoći ili empatije - započela je Moore u svom odgovoru.

- Naravno da smo pomogli. Naš prijatelj Matt pokrenuo je ovu akciju i dijelim je jer su ljudi pitali kako im mogu pomoći. I mi smo većinu svog života izgubili u požaru. Ljubazno, odjebite. Nitko vas na ništa ne tjera - poručila je glumica čije je susjedstvo također stradalo u požaru. Kuća joj nije u potpunosti izgorjela, ali je, kaže, "neupotrebljiva za život".

Moore je ranije ispričala da su njezini šogor i šogorica izgubili dom i sve što posjeduju samo nekoliko tjedana prije rođenja njihovog prvog djeteta.

U apelu koji je objavila napisala je i da je 'Griff glazbenik koji je izgubio cijeli set bubnjeva/udaraljki koje koristi za život'.

- Sve je to tako puno. Mnogi su se pitali kako pomoći u ovom nezamislivom i stresnom vremenu... Molimo razmislite o doniranju i dijeljenju kako biste im pomogli u obnovi - poručila je.

Ogorčeni ljudi javili su joj se u komentarima.

'A što im ti to ne kupiš?', 'Pa ti si milijunašica, pomozi', pisali su joj u komentarima na to, no neki su stali u njenu obranu.

- Smatram da je nevjerojatno okrutno da nakon ekstremne tragedije i gubitka ovdje ima toliko uvredljivih i komentara punih mržnje. Ako ne želite donirati ovoj obitelji, nemojte, ali nadam se da ćete donirati drugim organizacijama kojima je potrebna pomoć jer ih ima jako puno. Pokušajte se voditi empatijom - pisali su.

GoFundMe akcija koju je Moore podijelila je dosad prikupila 142.000 dolara, a cilj je 145.000 dolara. Akciju za glumičinog šogora je pokrenuo suprug Hillary Duff Matthew Komo.

Foto: Lisa OConnor / AFF-USA.com

Variety piše da je za ulogu u prvoj sezoni serije 'This Is Us', njenom posljednjem hit projektu, dobila 85 tisuća dolara po epizodi, što bi za 18 epizoda značilo 1.5 milijuna dolara. Do treće sezone ugovor je promijenjen na 250 tisuća dolara po epizodi (također 18 epizoda po sezoni). Serija ukupno ima šest sezona.

Mandy se bavi i glazbom iako dugo nije izdala album, a procjenjuje se da je njen dom u Los Angelesu vrijedio oko 6 milijuna dolara.