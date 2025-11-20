Obavijesti

VELIKA PROMJENA

Slavna 'Otimačica' šokirala je fanove transformacijom! Ovako sada izgleda Gabriela Spanic...

Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

Poznata glumica, koje se mnogi sjećaju po ulozi u telenoveli s kraja 90-ih godina prošlog stoljeća, odlučila je osvježiti svoj izgled te iznenadila obožavatelje

Venezuelanska glumica hrvatskih korijena, Gabriela Spanic, iznenadila je svoje obožavatelje velikom transformacijom. Naime, ova se 51-godišnjakinja podvrgla estetskim zahvatima kojima je osvježila izgled svoga lica, a fotografije prije i nakon podijelila je jedna klinika iz Rio de Janeira.

Foto: Instagram

Objasnili su da je imala nekoliko estetskih zahvata. Osim popularnog temporalnog 'facelifta', pisalo se da je radila i laserske tretmane kože, ugradila filere u usne te zategnula lice tenzorskim nitima. Također se spominje mogućnost da je koristila i botoks, iako to nije potvrđeno, prenosi Bored Panda.

Fotografije koje prikazuju glumičin izgled prije i nakon nabrojanih zahvata objavljene su i na Instagram profilu lorenamagazine, a uz njih u opisu stoji: 'Potpuno nova žena! Gaby Spanic zapanjila je fanove otkrivši svoju transformaciju lica u petak. Glumica je detaljno detaljno opisala izvedene procedure i dobila gomilu pohvala na društvenim mrežama'.

Obožavatelji su u komentarima pohrlili pohvaliti novi izgled ove dame. 'Doista velika promjena', 'Ona voli ponovno stvarati stil', 'Gabriela nikad ne prestaje oduševljavati', 'Nova faza za nju', 'Vi imate drugačiju energiju', 'Ispalo je super prirodno, divno', samo su neke od riječi kojima su počastili Spanic.

Podsjetimo, ova se glumica proslavila ulogom u meksičkoj telenoveli 'La usurpadora', odnosno 'Otimačica', koja je počela izlaziti 1998. godine. Kao što je ranije spomenuto, ima hrvatske korijene. Njen djed Antun bio je iz Zagreba, a baka Jelica s otoka Kaprija pored Šibenika. Njih dvoje odselili su se u Venezuelu nakon završetka Drugog svjetskog rata te tamo zasnovali obitelj.

storyeditor/2022-08-22/otimacica.jpg
Foto: PROMO

Popularna glumica u Hrvatskoj je bila dva puta, 2000. i 2001. godine. Ovo nije prvi put da je javnost saznala za njene estetske zahvate, budući da o tome, kao i o menopauzi, otvoreno govori i na društvenim mrežama.

