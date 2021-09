Engleska pjevačica Sophie Ellis-Bextor (42) najpoznatija po plesnom hitu 'Murder on the Dancefloor' iz 2000. godine, priznala je u novim memoarima 'Spinning Plates' da ju je sa 17 godina silovao 29-godišnji gitarist imena Jim.

Pjevačica je opisala kako se incident dogodio u njegovom stanu prije 25 godina. Sophie je bila u publici, a glazbenik ju je nakon koncerta pozvao u stan da pogleda neke knjige. Isječke iz memoara prenosi Daily Mail.

- Sljedeće čega se sjećam je da smo se počeli ljubiti. Odjednom smo bili na njegovom krevetu, a on mi je skinuo gaćice. Čula sam sebe kako mu govorim 'ne' i 'nemoj', no nije pomagalo - prisjetila se.

- Nije me slušao. Seksao se sa mnom. Bilo me sram. Tako sam izgubila nevinost i osjećala sam se tako glupo. Sjećam se da sam zurila u njegove police s knjigama i samo razmišljala o tome kako je sad gotovo i kako moram dopustiti da se to dogodi - prepričala je.

- Moje iskustvo nije bilo nasilno. Sve što se tu dogodilo je bilo da me nije slušao. Tu je bilo dvoje ljudi, jedna osoba je htjela, druga je govorila 'ne' i ipak se dogodilo. Nije me čuo kad sam imala 17, ali mislim da će me sad čuti - zaključila je.

Nedavno je pjevačica Lady Gaga (35) priznala kako ju je s 19 godina silovao glazbeni producent i potom je 'ostavio trudnu na uglu', a pjevačica Alanis Morissette (47) je u dokumentarcu 'Jagged' ispričala je da ju je više muškaraca seksualno zlostavljalo kad je imala samo 15 godina.