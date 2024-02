Slavna TV voditeljica otvoreno priznala: 'Nemam novaca...'

Američka TV voditeljica Wendy Williams (59) privukla je pažnju javnosti trailerom nadolazećega dokumentarca 'Where Is Wendy Williams?'. Voditeljica je prikazana kako plače dok ispija alkoholno piće otvoreno govoreći o svojim financijskim poteškoćama, prenosi New York Post.

- Nemam novaca - izjavljuje u traileru koji je u međuvremenu obrisan.

U dokumentarcu se pojavljuje njezin sin, Kevin Hunter Jr., njezina sestra Wanda i drugi članovi obitelji koji joj pokušavaju pomoći da ozdravi te da riješi svoje financijske poteškoće. Njezin sin tvrdi da sudski imenovan skrbnik 'nije dobro zaštitio' njegovu majku, dok Wanda ističe da je sustav 'pokvaren'.

Foto: Donna Ward/Press Association/PIXSELL

Podsjećamo, Williams je u ožujku 2022. godine poslala pismo sudu u kojem navodi da joj banka Wells Fargo ne želi omogućiti pristup računima. Za cijelu situaciju je navodno kriva njezina bivša financijska savjetnica koja je tijekom izjave na sudu rekla da Williams nije pri zdravom razumu zbog čega joj je banka blokirala račune. TV voditeljica je zanijekala te tvrdnje i tražila svoj novac natrag.

- Želim vidjeti sav svoj novac za koji sam vrijedno radila cijeli život. Ne lažem, ne varam i ne kradem. Ja sam poštena, marljiva osoba - podijelila je tada na društvenim mrežama.

U lipnju 2023. prijavila se na odvikavanje kako bi pokušala prevladati zlouporabu alkohola jer se njezin sin bojao da bi njezina ovisnost mogla biti fatalna.

Foto: TheImageDirect.com

Williams boluje od limfedema zbog kojeg su joj stopala 'pozelenjela' od progresivnog oticanja međustaničnog tkiva. Također boluje i od Gravesove bolesti, što je najčešći oblik hipertireoze. To je autoimuni poremećaj metabolizma do kojeg dolazi zbog pretjerane aktivnosti štitnjače ili pretjeranog izlučivanja hormona štitnjače.

Glazbenik Antoine Edwards je 2021. godine u emisiji 'The Ricky Smiley Morning Show' otkrio kako je voditeljica potpuno izgubila cirkulaciju u nogama te da se kreće isključivo pomoću kolica. Uz to, Edwards je dodao kako je Williams u ranom stadiju demencije i da čelnici kompanije Lionsgate žele spriječiti da uđe u novu depresivnu epizodu i ponovo se počne opijati.

Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Njezin talk show po kojem se proslavila 'The Wendy Williams Show' završio je u lipnju 2022. godine. Tada je to potvrdio i njezin glasnogovornik koji je rekao kako je ona svjesna stvarnosti i činjenice da je došao kraj.