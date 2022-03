Voditeljica Wendy Williams (57) neće više voditi svoju emisiju 'The Wendy Williams show' po kojem je se proslavila. Boluje od limfedema zbog kojeg su joj stopala 'pozelenjela' od progresivnog oticanja međustaničnog tkiva. Nedavno su se pojavile vijesti da će 'The Wendy Williams Show' službeno završiti i biti zamijenjen showom njene kolegice Sherri Shepherd (54) i to već ove jeseni, piše TMZ.

To je potvrdio i glasnogovornik Wendy Williams koji je kazao kako je ona svjesna stvarnosti i činjenice da je došao kraj.

Podsjećamo, Williams je, kako pišu strani mediji, početkom mjeseca poslala pismo sudu u kojem navodi da joj banka Wells Fargo ne želi omogućiti pristup računima, a sada je izgubila i posao. Za cijelu situaciju je, navodno, kriva njezina bivša financijska savjetnica koja je tijekom izjave na sudu rekla kako Wendy nije pri zdravom razumu zbog čega joj je banka blokirala račune.

Williams boluje i od Gravesove bolesti, što je najčešći oblik hipertireoze. To je autoimuni poremećaj metabolizma do kojeg dolazi zbog pretjerane aktivnosti štitnjače ili pretjeranog izlučivanja hormona štitnjače.

Glazbenik Antoine Edwards je prošle godine u emisiji 'The Ricky Smiley Morning Show' otkrio kako je voditeljica potpuno izgubila cirkulaciju u nogama te da se trenutno kreće isključivo pomoću kolica. Uz to, Edwards je dodao kako je Wendy u ranom stadiju demencije i da čelnici kompanije Lionsgate žele spriječiti da uđe u novu depresivnu epizodu i ponovo se počne opijati.

Wendy je prošle godine bila na odvikavanju, a obožavateljima je to tek priznala kada je započela rastavu braka. Tijekom njezine karijere mnoge je suradnike zabrinjavala njezina ovisnost o alkoholu.