Slavne zvijezde 'nahrlili' su na estetske operacije zbog korone

Dok zemlje širom svijeta proglašavaju karantene, zvijezda dr. Terry Dubrow kaže da se neke poznate zvijezde nadaju da će iskoristiti kaotičnu situaciju i napraviti neke kirurške pothvate na sebi, piše Mirror.

Liječnik je za TMZ Live rekao kako neke holivudske zvijezde vide samoizolaciju kao savršenu za zataškavanje nekih kirurških izmjena na sebi.

Rekao je da njegova ordinacija u okrugu Orange prima puno poziva bogatih i slavnih na Beverly Hillsu, gdje su zabranjene operacije zbog pandemije koronavirusa.

Nadodaje kako najčešće traže facelifting.

- Koliko god to nevjerojatno zvučalo, zapravo je istina. To je gotovo poput božićnog odmora. Primamo pozive, posebno od slavnih ljudi iz Beverly Hillsa. To su ljudi o kojima stalno govorite u vašoj emisiji, jer u Beverly Hillsu nije dopušteno imati kozmetičke tretmane ili kozmetičke operacije - rekao je dr. Dubrow i nadodao kako je njegova ordinacija u drugom okrugu u kojima su operacije još uvijek dozvoljene.

- Mnogi od njih žele facelifting, oni žele 'obnoviti' svoja lica. Snimanje filmova je neko vrijeme zaustavljeno pa imaju vremena. Ali ja sam sadržan oko toga. Ukoliko nemaju nikakvih komplikacija niti simptoma bolesti možemo se dogovoriti, ali im savjetujem da odgode operacije za neka druga vremena jer može doći do komplikacija. Stoga će morati u bolnice, a to nije poželjno - naglasio je dr. Dubrow te upozorio sve da ne pokušavaju ubrizgavati sami botoks.

