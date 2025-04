Slavni belgijski DJ stiže na ovogodišnji Sea Star Festival

Lost Frequencies, belgijski DJ, pridružuje se lineupu sedmog izdanja Sea Star Festivala! Kralj vrhova top lista i vlasnik pjesama s više od 14 milijardi pregleda kao što su „Are You With Me“, „Where Are You Now“, „Reality“, „Questions“ i „Back To You“ otvorit će ljeto na glavnoj pozornici u magičnom istarskom pejzažu. Lost Frequencies ravno s najvećih svjetskih pozornica stiže u Umag kako bi omiljenim plesnim beatovima i stihovima zatresao lagunu.

Lost Frequencies priključuje se bombastičnom lineupu koji će otvoriti ljeto u umaškoj laguni Stella Maris od 22. do 25. svibnja, a na kojemu su dosad najavljeni dvostruka eurovizijska pobjednica Loreen, jedna od vodećih techno DJ-ica današnjice Indira Paganotto, kao i najuzbudljivije nove zvijezde globalne elektronske scene I Hate Models, Patrick Mason i Paolo Ferrara, zatim apsolutna prva liga regionalnog trapa koju predvode Senidah, Grše, Miach te brojne druge zvijezde.

Megatalentirani Felix De Laet krije se iza imena Lost Frequencies koje je osvojilo publiku diljem svijeta! Mladi je belgijski DJ i producent nakon objave singla „Are You With Me“, remiksa pjesme country izvođača Eastona Corbina, 2014. godine osvojio glazbenu scenu i radijske stanice na globalnoj razini. Sudbonosni se trenutak dogodio kada ga je na SoundCloudu otkrila nezavisna nizozemska diskografska kuća Armada Music i odlučila objaviti njegov singl. Pjesma je vrlo brzo skupila preko milijardu streamova te osvojila mjesto na Billboardovoj Top 100 ljestvici, kao i vrhove top ljestvica u desecima zemalja diljem Europe - od Belgije i Francuske do Švedske, Austrije i Turske, sve do Ujedinjenog Kraljevstva, postavši prvim belgijskim #1 izvođačem u UK-u.

U sljedećim je godinama Lost Frequencies nastavio svoj zvjezdani uspon - 2016. godine publiku je oduševio i debitantskim albumom „Less is More“ koji je uključivao globalne hitove „Are You With Me“, „Beautiful Life“, „Reality“ i „What is Love 2016“. Dvije godine kasnije, u suradnji s izdavačkom kućom Armada Music osnovao vlastiti label Found Frequencies kako bi pomogao up and coming izvođačima. Nasljednik je prvijenca bilo izdanje „Alive & Feeling Fine“ iz 2019. godine, sastavljeno od dva dijela, od kojih je drugi uključivao remikse, a pratila ga je turneja na kojoj ga je pratio live bend i vokalisti. Lost Frequencies nastavljao je razvijati svoje sposobnosti, a uskoro je objavio dvije suradnje koje su bili potpuni gamechangeri – pjesma „Where Are You Now“ s britanskim pjevačem Calumom Scottom ponovno ga je lansirala na visoka mjesta top ljestvica, zaradila je platinasti status te mu zaradila nominaciju za Brit Awards u kategoriji „Best International Song“, a singl trenutno samo na Spotifyju broji više od vrtoglavih milijardu i 500 milijuna pregleda! Suradnja s Jamesom Arthurom na pjesmi „Questions“ dotaknula je milijune obožavatelja, a belgijski je DJ simultano osvajao glavne pozornice najvećih svjetskih festivala, uključujući Coachellu i Lollapaloozu.

Nove je hitove i suradnje zaokružio trećim albumom „All Stand Together“ koji je iznjedrio uspješnicu „Back To You“, a prošle je godine doživio i svoje Deluxe izdanje. Iz rukava je sipao i himnu ljeta 2025. – najnoviji singl u suradnji s Banditom, „Dance in The Sunlight“ koji će odzvanjati jadranskom obalom ovog svibnja!

Sedmo izdanje Sea Star Festivala otvorit će ljetnu i festivalsku sezonu na brojnim pozornicama u najljepšoj umaškoj laguni Stella Maris. Kao i dosad, dva glavna dana festivala bit će petak 23. i subota 24., dok su četvrtak i nedjelja rezervirani za Welcome Day i After party.