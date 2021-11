Arctic Monkeys, jedan od najvažnijih indie rock bendova današnjice, miljenici glazbene kritike i publike, objavio je u utorak na svojim društvenim mrežama da 16. kolovoza nastupa u pulskoj Areni. Koncert "zlatne četvorke" iz Sheffielda održat će se u organizaciji Charm Music Hrvatska, Vigna PR i AND Productiona.

Kako podsjeća organizator, Arctic Monkeys napravili su glazbenu revoluciju postavši jedan od prvih bendova koji je stekao fantastičnu popularnost zahvaljujući internetu. Njihov debitantski album "Whatever People Say I Am, That's What I'm Not" objavljen 2006.najbrže je prodavan debitantski album u povijesti britanske glazbe.

"Osvojili su sedam Brit nagrada, a duhoviti tekstovi i sirova energija u njihovoj glazbi čine ih jednim od najboljih suvremenih rock bendova na svijetu", ističe se u najavi koncerta.

Na pozornice se vraćaju prvi put nakon "Tranquility Base Hotel & Casino" turneje, koja je završila 2019. godine. Prije Hrvatske tijekom kolovoza imat će dva koncerta u Istanbulu, a nakon Pule i jedne od najoriginalnijih svjetskih pozornica na otvorenom nastupaju u Pragu.

Ulaznice za koncert Arctic Monkeysa u Puli kreću u prodaju 24. studenoga u 10 sati putem Eventim.hr sistema. i na prodajnim mjestima Eventima. Cijene ulaznica su za ložu 559 kuna, za parter 499 kuna, za tribine 479 kuna, a za travnjak 299 kuna.