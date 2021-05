Američki proslavljeni glumac i pjevač Billy Porter (51) otkrio je da je pozitivan na HIV te je za Hollywood Reporter otvoreno govorio o životu s bolesti, koja mu je dijagnosticirana još 2007. godine, a koju je uspješno krio od kolega, prijatelja, pa čak i majke.

- Pokušavao sam imati život i karijeru, a nisam bio siguran da ću to i dalje moći ako pogrešni saznaju za moje stanje. Bavim se profesijom koja je ionako puna diskriminacije, a ovo bi bio samo još jedan dodatan način da me diskriminiraju - ispričao je Porter.

Te 2007. godine život mu se promijenio iz temelja. Kaže da mu je bila najgora godina ikad, a osim HIV-a, dijagnosticirali su mu i dijabetes te je potpisao papire o bankrotu. Ipak, Billy je s vremenom pokazao kakav je borac.

- Biti HIV pozitivan u mjestu iz kojeg ja dolazim te iz vrlo religiozne obitelji, to je poput Božje kazne. Sklopio sam sa sobom pakt da ću pustiti majku da umre prije nego što joj to priznam. To sam čekao cijelo vrijeme, iskreno - kazao je Porter u emotivnoj ispovijesti.

Otkrio je kako se majci ipak nedavno povjerio te da je bila uz njega, baš kao i u vrijeme kad se suočila s vjerskim progonom zbog sina homoseksualca.