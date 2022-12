Slavni koji su preminuli u 2022.

Još samo nekoliko dana dijeli nas od ulaska u novu, 2023. godinu. Upravo zbog toga odlučili smo se prisjetiti tko nas je sve od poznatih i slavnih napustio u 2022.

Aki Rahimovski

Na samom početku godine, 22. siječnja 2022. hrvatsku javnost šokirala je smrt pjevača Akija Rahimovskog. Frontmen grupe Parni valjak preminuo je u 67. godini. Posljednje dane života proveo je u Novom Mestu u Sloveniji.

Bob Saget

- Shrvani smo jer je danas preminuo naš voljeni Bob. Bio nam je sve i želimo da znate koliko je volio svoje obožavatelje. Uživao je na svojim nastupima smijehom spajati različite ljude. Molimo za privatnost, ali i da se zajedno s nama sjećate ljubavi i smijeha koje je Bob donosio u mnoge život - tim riječima se obitelj oprostila od američkog komičara Boba Sageta, čije je tijelo pronađeno 10. siječnja u hotelu Ritz-Carlton Orlando na Floridi, gdje je Saget bio na turneji.

Foto: HPA / IPA

Bob Saget preminuo je u 66. godini. Mjesec dana nakon tužne vijesti, stigli su i nalazi obdukcije.

- Vlasti su otkrile da je Bob preminuo od ozljede na glavi. Zaključili su da je slučajno udario potiljkom u nešto, mislio kako to nije ništa strašno i otišao spavati. Alkohol i droge nisu bile uključene - objavili su članovi obitelji.

Fred Ward

Glumac Fred Ward preminuo je 8. svibnja u 79. godini. Karijera ovog glumca dobro je poznata filmofilima, a po filmu 'Remo Williams: Avantura počinje' iz 1985. godine, ostat će zauvijek upamćen.

Ray Liotta

Glumac Ray Liotta preminuo je 25. svibnja 2022. u 67. godini. Liotta je bio najpoznatiji po ulozi Henryja Hilla u Scorseseovoj uspješnici 'Goodfellas'. Preminuo je u snu u Dominikanskoj Republici gdje je snimao film 'Opasne vode'.

Foto: PA/Pixsell

David Warner

Zvijezda filmova 'Titanic' i 'Omena', David Warner, preminuo je 25. srpnja u 81. godini zbog bolesti povezane s rakom.

Gregory Itzin

Glumac Gregory Itzin, kojeg smo imali prilike gledati u poznatim serijama 'Mentalist' i 'NCIS', preminuo je 8. srpnja u 75. godini zbog komplikacija tijekom hitne operacije.

James Caan

Glumac James Caan, poznat po ulozi Sonnyja Corleonea u 'Kumu', preminuo je 7. srpnja u 82. godini. Prema nalazima obdukcije James je umro od srčanog udara i posljedica bolesti koronarnih arterija. U dokumentu je navedeno i da je bolovao od kronične opstruktivne plućne bolesti.

Foto: LUCAS JACKSON/REUTERS

Paul Sorvino

Glumac Paul Sorvino, koji se proslavio ulogama u filmu 'Goodfellas' i TV seriji 'Zakon i red', preminuo je 25. srpnja prirodnom smrću u 83. godini.

Foto: HPA / IPA

Tony Sirico

Američki glumac Tony Sirico preminuo je 9. srpnja u 79. godini. Poznati mafijaš proslavio se ulogom u seriji 'Obitelj Soprano', koju je počeo snimati kad je imao 55 godina.

Foto: AJM

Mislav Bago

Mislav Bago preminuo je 18. kolovoza u 49. godini života. Informaciju o tragičnoj smrti nagrađivanog novinara, urednika, reportera i voditelja objavila je Nova TV, gdje je Bago radio posljednjih 13 godina.

Anne Heche

Američka glumica Anne Heche preminula je 12. kolovoza, tjedan dana nakon što je teško ozlijeđena u prometnoj nesreći. Vijest je potvrdila njezina obitelj, nakon što je prethodno najavila da će se isključiti s uređaja za održavanje života. Heche je imala 53 godine.

Foto: Tammie Arroyo / AFF-USA.com

Charlbi Dean

Južnoafrički model i glumica Charlbi Dean preminula je 30. kolovoza u New Yorku. Imala je 32 godine. Dean je bila poznata po ulogama u seriji 'Black Lightning' i filmu 'Triangle of Sadness' redatelja Rubena Östlunda (48).

Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS

Olivia Newton - John

Australska kantautorica, glumica i pjevačica Olivia Newton-John umrla je 8. kolovoza nakon više od 30 godina borbe s rakom dojke. Imala je 73 godine.

Foto: O'Connor/Press Association/PIXSELL/Youtube

Robert LuPone

Glumac Robert Bob LuPone kojeg mnogi pamte po ulozi u seriji 'The Sopranos' preminuo je 29. kolovoza u 76. godini nakon borbe s opakom bolesti. Glumac se tri godine borio s tumorom gušterače.

Foto: © Steven Bergman / AFF-USA.COM

Coolio

Poznati reper Coolio preminuo je 29. rujna u 60. godini u Los Angelesu. Vijest o njegovoj smrti potvrdio je njegov menadžer.

Foto: AJM/Press Association/PIXSELL

Jean-Luc Godard

Francuski redatelj Jean-Luc Godard preminuo je 13. prosinca u 92. godini. Francusko-švicarski redatelj je bio ključna figura Nouvelle Vaguea, filmskog pokreta koji je revolucionirao kinematografiju kasnih 1950-ih i 60-ih.

Foto: Reuters Photographer/REUTERS(Ilustracija

Kraljica Elizabeta II.

Kraljica Elizabeta II. preminula je 8. rujna. Vijest o njezinoj smrti stigla je tog dana u 19.30 sati (u 18.30 po zapadnoeuropskom vremenu) iz Buckinghamske palače. Imala je 96 godina i bila je najdulje vladajući britanski monarh.

Foto: Eddie Mulholland/PRESS ASSOCIATI

Louis Fletcher

Glumica Louise Fletcher, koja je dobila Oscara za ulogu u filmu 'Let preko kukavičjeg gnijezda' iz 1975. godine, preminula je u Francuskoj 23. rujna. Imala je 87 godina.

Lukas Nola

Slavni hrvatski filmski redatelj i scenarist, Lukas Nola preminuo je 29. listopada u 59. godini nakon duge i teške bolesti.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL/Nova TV

Jerry Lee Lewis

Glazbenik Jerry Lee Lewis, koji se 1957. proslavio hitom "Whole Lotta Shakin‘ Goin‘ On", preminuo je 28. listopada u 88. godini. Dva dana su kružile nepotvrđene informacije o njegovoj smrti nakon čega ih je sve potvrdio njegov glasnogovornik za strane medije. Lewis je preminuo u svom domu u Memphisu, američkoj državi Tennessee.

Foto: A3796 Uwe Anspach/DPA/PIXSELL

Robbie Coltrane

Škotski glumac Robbie Coltrane, koji je utjelovio mnogima omiljenog lika iz kultnog Harry Pottera, Rubeusa Hagrida, preminuo je 14. listopada u 73. godini. Glumeći čuvara ključeva i posjeda u Hogwartsu zaradio je milijune i osvojio srca obožavatelja diljem svijeta, no njegov život nije bio ni približno sličan tipičnim holivudskim glumcima.

Foto: Profimedia/dpa/pixsell/canva

Aaron Carter

Američki pjevač Aaron Carter pronađen je mrtav 5. studenog u kući u kalifornijskom Lanchesteru. Imao je 34 godine. Carter se proslavio kao dječja zvijezda hitovima poput 'I Want Candy' i 'That's How I Beat Shaq', a bio je poznat i po tome što je bio mlađi brat Backstreet Boya Nicka Cartera. Aaron nije sakrivao da se borio s ovisnošću te da je imao ozbiljnih problema s mentalnim zdravljem.

Jason David Frank

Jason David Frank, glumac koji je utjelovio zelenog Power Rangera u televizijskoj serij 90-ih, preminuo je 19. studenog u 50. godini.

Saša Zalepugin

Legendarni televizijski voditelj Saša Zalepugin preminuo je 26. studenog u bolnici od posljedica moždanog udara koji je doživio 16. listopada u svom zagrebačkom domu. Imao je 91 godinu.

- Zbogom dušo moja, jedino moje - čekaj me - napisala je tada na društvenoj mreži Facebook Sašina supruga, modna agentica Tihana Harapin Zalepugin (71).

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Massimo Savić

Legendarni hrvatski glazbenik Massimo Savić preminuo je 23. prosinca u Zagrebu. Imao je 60 godina. Od Massima su se na društvenim mrežama emotivnom objavom oprostile supruga Eni i kći Mirna.

- Naš tata, suprug, ponos i ljubav, Massimo Savić, napustio nas je nakon kratke, ali herojske borbe. Iako je otišao s ovoga svijeta, u našim će dušama živjeti vječno; nasmijan, topao, snažan, pun ljubavi i satkan od umjetnosti. Zauvijek ćemo biti tvoje cure. Eni i Mirna - pisalo je u njihovoj objavi.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL/Nova TV

Maxi Jazz

Isti dan, kada nas je napustio Massimo, preminuo je i Maxi Jazz, frontmen britanskog benda Faithless. Imao je 65 godina, a vijest o smrti potvrdio je bend putem društvenih mreža.

Siniša Mihajlović

Srpski trener i bivši nogometaš Siniša Mihajlović preminuo je 16. prosinca u 53. godini u rimskoj bolnici. Javnosti je vijest kako boluje od leukemije priopćio 13. srpnja 2019. godine. Iza sebe je ostavio suprugu Ariannu i petero djece. Nedavno je dobio unuku.

Foto: Alessio Marini / ipa-agency.net

Kirstie Alley

Glumica Kirstie Alley, poznata po ulogama u televizijskim serijama ‘Kafić Uzdravlje‘ (Cheers) i ‘Veronikine tajne‘ i seriji filmova ‘Gle tko to govori‘ preminula je 6. prosinca u dobi od 71 godine.

Foto: Henry Nicholls/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

