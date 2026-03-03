Slavni pjevač varao je bivšu s plesačicom, ono što je učinila nakon toga iznenadilo je mnoge

Ronan Keating, irski pjevač upečatljivoga glasa, proslavio se kao najmlađi član megapopularnog boy benda Boyzone, no njegov put do zvijezda bio je popločan ne samo platinastim nakladama i rasprodanim arenama, već i osobnim dramama koje su godinama punile medijske stupce.

Sa samo šesnaest godina, Ronan Keating je 1993. postao dio glazbenog fenomena Boyzone, irskog odgovora na britanski Take That. Uz Stephena Gatelyja, bio je glavni vokal benda koji je osvojio srca tinejdžerica diljem svijeta hitovima poput "Words" i "No Matter What". Bend je prodao više od 25 milijuna albuma, no Ronan je već krajem devedesetih počeo razmišljati o samostalnim vodama.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Prijeloman trenutak dogodio se 1999. godine kada je snimio pjesmu "When You Say Nothing at All" za soundtrack filma "Notting Hill". Pjesma je postala globalni hit i lansirala ga u solo orbitu. Ubrzo nakon toga, Boyzone se razišao, a Ronan je započeo iznimno uspješnu karijeru, prodavši više od 20 milijuna albuma kao samostalni izvođač. U jeku najveće slave, 1998. godine, oženio se manekenkom Yvonne Connolly, s kojom je dobio troje djece: sina Jacka te kćeri Missy i Ali.

Nakon dvanaest godina braka, idila se raspala na zanimljiv način. Godine 2010. Yvonne je posumnjala da nešto nije u redu. Dok se obitelj pripremala za selidbu u novu kuću, njezini su se strahovi obistinili. Pregledavajući telefonske račune, otkrila je pozive prema nepoznatom broju. Kada ga je nazvala, javila se automatska sekretarica plesačice Francine Cornell.

Foto: Suzan Moore/PRESS ASSOCIATION

Francine je bila prateća plesačica na turneji Boyzonea i, kako se kasnije otkrilo, već sedam mjeseci bila je u tajnoj vezi s Ronanom. Keating je isprva sve negirao, tvrdeći da su samo prijatelji, no Yvonne nije odustajala. Ubrzo je saznala da veza nije bila samo fizička; plesačica se zaljubila u pjevača, koji joj je navodno uzvraćao osjećaje i obećavao da će se "vjenčati za 20 godina".

U potezu koji je iznenadio mnoge, Yvonne je odlučila preuzeti stvar u svoje ruke i pozvala je Francine na sastanak u jednom londonskom hotelu. Planirala je kratak razgovor od dvadeset minuta kako bi čula njezinu stranu priče. Međutim, susret se pretvorio u petosatnu ispovijest uz nekoliko boca vina. Yvonne je kasnije u jednom intervjuu opisala taj nevjerojatan susret.

​- Samo sam trebala odgovore. Trebala sam istinu i htjela sam biti sigurna da se priče podudaraju. Nakon nekoliko sati shvatila sam da je njoj taj razgovor potreban jednako kao i meni. Znam da zvuči dramatično, ali ona je bila žrtva koliko i ja. U suštini, bile smo dvije djevojke zaljubljene u istog dečka koje su tijekom petosatnog razgovora shvatile da taj dečko nije onakav kakvim smo ga smatrale - ispričala je Yvonne.

Foto: Christoph Soeder/DPA

Drama je dosegla vrhunac kada je na vrata hotelske sobe pokucala policija. Nazvala ih je Francinina zabrinuta majka jer joj se kći satima nije javljala. Yvonne je isprva pomislila da su u pitanju striperi, što je cijeloj situaciji dalo bizaran ton.

Iako su se Ronan i Yvonne pokušali pomiriti, brak nisu uspjeli spasiti. Pjevač se supruzi javno ispričao u knjižici svog albuma "Duet", no par je 2012. objavio da se razilazi. Razvod je finaliziran 2015., iste godine kada se Ronan vjenčao s australskom TV producenticom Storm Uechtritz, koju je upoznao na snimanju australskog "X Factora". S njom je dobio još dvoje djece, sina Coopera i kćer Coco.

Godinama kasnije, Keating je u intervjuima izražavao žaljenje zbog boli koju je nanio, ali je u objavi na Facebooku odbacio tezu da je afera jedini krivac za raspad braka. "Postoji puno više od afere i očito je da je brak bio slomljen puno prije toga. U vezi su uvijek dvije osobe", napisao je, dodavši da neće više šutjeti i prihvaćati svu krivnju.