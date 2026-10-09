Slavni se opraštaju od Gorana Bareta: 'Majke su ostale bez sina. Njegov opus je kružni hod'

Nemam riječi od tuge. Rane Majke su mi bile životna i muzička škola, a Goran Bare mi je bio stariji brat. Šta sam sve s tim čovjekom prošao, majko mila, napisao je glazbenik Davor Viduka. Frontmen grupe Majke preminuo je u petak u 62. godini. Njegova smrt potresla je hrvatsku glazbenu scenu, a od njega se na društvenim mrežama opraštaju brojni kolege i prijatelji.

Viduka, koji je svojedobno svirao u Majkama, uz emotivnu poruku podijelio je i snimku njihova nastupa iz 1995. godine.

Kratku, ali snažnu poruku objavio je i pjevač Dino Jelusić.

- Dan kad je umro rokenrol. Hvala na svemu Bare - napisao je uz crno-bijelu fotografiju Bareta iz mlađih dana.

Od Bareta se oprostila i bosanskohercegovačka pjevačica Amira Medunjanin. Na Facebooku je podijelila njihovu zajedničku fotografiju uz pjesmu 'Rođen za suze' grupe Majke.

- Putuj dušo divna, dušo topla, velika, široka... Odmori se prijatelju dobri... Voljen zauvijek... Bare - napisala je.

- Dragi moj Bare, zar moram ovako tužnu vijest čuti. Ja sam mislija da ćeš sve izdržati. Voli te puno, kako si me zvao, Grdo Dalmatino. Nek ti je sritan put ka anđelima, znao sam te u dušu. Familiji veliko saučešće. Legendo moja draga i plemenita - napisao je Mladen Grdović na Facebooku.

Bare i Grdović poznavali su se godinama, a 2012. godine zajedno su se pojavili u emisiji 'B strana', koju je Bare vodio na CMC televiziji. Iste godine obojica su sudjelovala na CMC festivalu u Vodicama.

Croatia Records poslala je emotivno priopćenje.

- S velikom tugom opraštamo se od velikog umjetnika i glazbenika koji je svojim radom zadužio glazbenu scenu. Goran Bare, osnivač i frontmen grupe Majke, prerano nas je napustio u 62. godini života. Njegovim odlaskom rock scena izgubila je vrhunskog glazbenika čije su pjesme obilježile brojne generacije slušatelja - napisali su.

- Goran Bare bio je jedan od najvećih rock pjesnika. Njegovim odlaskom završava jedno značajno poglavlje hrvatskog rocka, no njegov glazbeni doprinos i iznimna ostavština zauvijek će živjeti kroz njegove pjesme, albume i koncertne snimke - zaključili su nakon opisivanja njegove bogate karijere.

ARHIVA Zagreb: Goran Bare, pjeva? | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Jurica Pađen na Instagramu je objavio fotku s Goranom.

- Legenda ode u legendu. RIP - napisao je.

- R.I.P. Goran Bare. Iskrena sućut obitelji, prijateljima i kolegama - napisano je na stranici benda Psihomodo Pop.

Voditelj Duško Ćurlić prisjetio se Baretovog gostovanja u emisiji 'A strana'.

- ... ja više ne bih razgovar'o...', rekao nam je nakon ove izvedbe, nakon par naših pitanja i njegovih svemirskih odgovora....pokupio 'note' i otišao iz studija 10... Poštivali smo da neizrečeno ostane kao svjedok vremena, prostora, trenutka... Neka ti duša leti jer ona jedino zna... Sve drugo je tako kako je... Putuj Bare.... - napisao je Ćurlić.

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Od Gorana Bareta oprostio se i Dubravko Ivaniš Ripper, frontmen grupe Pips, Chips & Videoclips. Na Facebooku je istaknuo koliko cijeni njegov glazbeni opus i trag koji je ostavio na domaćoj sceni.

- Ovako goli, ovako goli, nebitno, bar je uvjerljivi prvak ove igre. jedan, sa 30 bodova ispred ostalih do zadnjeg dana. kakva pjesmarica, kakav mamutski otisak za sva vremena. počivaj u miru Veliki Čovječe! - napisao je.

Oglasio se i Momčilo Bajagić Bajaga.

- Bare je bio dobar čovjek i veliki umjetnik. Imao je tu nesretnu sudbinu i dugo se borio sa njom. Siguran sam da će ostati upamćen kao jedan od najvećih autora hrvatske muzike. Počivaj u miru, Bare - rekao je.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Ivica Buljan na društvenim se mrežama također oprostio od glazbenika.

- Gorak je moj lijek noćas ga ne pijem noćas se životu u lice smijem Da me kao slijepca vode na vodu da ispred mene moju stazu čiste korov sijeku Noćas prelazim rijeku noćas prelazim rijeku zauvijek zauvijek zauvijek.

Bilo bi nepošteno ispratiti ga kao prokletog pjesnika. Ta figura služi tome da se društvo oslobodi odgovornosti, genij je sam kriv, sam se potrošio. Bare je došao iz slavonskog radničkog grada na granici.

Nijedan rock band nije se nazvao točnije. Majke u imenu priznaju da jedna nikad nije dovoljna, da se ono što je izgubljeno ne da nadoknaditi. Radi se o onom zabranjenom. Baretov opus je kružni hod. Heroin, alkohol, žena, pozornica, Bog kojega je psovao i kojemu se vraćao, sve su to njegova imena za isto prazno mjesto.

Majke su ostale bez sina. Mi, generacija 65, smo ostali bez onoga koji je krvario umjesto nas, pa ćemo dalje morati sami. - napisao je.