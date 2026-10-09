Bare o ženi koja je vjerovala u njega i nakon što su se udaljili: 'Ona me je razumjela...'

Iza glazbenog puta Gorana Bareta, jednog od najprepoznatljivijih rock glazbenika ovih prostora, važnu je ulogu imala i njegova starija sestra. Upravo je preko nje još u djetinjstvu otkrivao glazbu koja će poslije oblikovati njegov senzibilitet i utjecati na njegov umjetnički razvoj. Dok je ona slušala Beatlese, a poslije punk i new wave, Bare je iz njezine sobe upijao zvukove koji su mu otvarali vrata u drukčiji glazbeni svijet.

- Sestra je imala gramofon i širok dijapazon bendova koje je slušala, od Beatlesa do fusiona, tad se to jako slušalo tih ranih osamdesetih, kao što je Weather Report, pa Chiko Rea, Jaco Pastorius... Meni se to baš nije sviđalo. Onda su došli new wave i punk. Pa sam iz njezine sobe čuo kako praše Real Kids, Clash... To mi se jako svidjelo. Rekao sam joj 'Bravo, seko'. Ubrzo je seka išla na fakultet pa mi je tako ostavila gramofon. To je jako utjecalo na mene. Naravno, i ploče. Imala je jednu fantastičnu kompilaciju s hitovima iz 1972. Sve najjača imena, Van Morrison s 'Domino', Stonesi i 'Brown Sugar', Doorsi, tad je umro Jim Morrison pa su izdali ponovno 'Light My Fire'... Faces, Roberta Flack i 'Killing Me Softly', Carly Simon i 'You're So Vain'... Širok dijapazon. To mi je sve ostalo u sjećanju. Imao sam i mali tranzistor, uzimao sam ga starom kad on ne bi slušao utakmice. Na njemu sam redovito slušao emisiju 'Po vašem izboru' gdje su prvo Miljenko Jelača, poslije njega Dražen Vrdoljak, pa onda Ante Batinović, puštali zaista moćnu glazbu. Radio je zaista jako na mene pozitivno utjecao jer su bile jako dobre emisije. Darko Glavan i njegova emisija 'Rock fokus', pa 'Stereorama za diskofile' koju su vodili Dražen Vrdoljak i Darko Glavan... Na svu sreću, ljudi su imali dobar ukus, što me formiralo... Formiralo me jer sam shvatio što je loše, a što je dobro. A i sestra mi je jako pomogla glede knjiga pa me i književno obrazovala, shvatio sam tko piše dobro, tko ne piše dobro. Sestra je zapravo sve to pokrenula..., ispričao je Bare za 24sata početkom 2024. godine i dodao kako je setra bila ponosna na njega i njegov uspjeh. Na žalost, kasnije su se udaljili.

Foto: MARIO POJE

- Ja sam odrastao, ona je bila na faksu i kasnije je otišao svatko na svoju stranu. Ona živi u Osijeku, ja sam tu u Zagrebu. Nismo previše u kontaktu. Nikad nije bila na mom koncertu, ali nema veze. To nije ništa loše. Sjećam se kad sam silom prilika bio gost u kući mojih roditelja, a ona je tad živjela s njima i svojom obitelji. Imao sam sobicu, živio sam tu dvije godine. Na televiziji su bile nominacije za Porin, pa kad su mene nominirali, čuo sam iz njezine sobe dreku i viku, veselje, pljeskanje 'To, bracooo, bravo, bracooo'. Ja sam za nju uvijek bio mali braco, koji je eto tako malo..., ali me razumjela, za razliku od roditelja, koji me nikad nisu razumjeli, kazao je Bare. Roditelji su, ispričao je, bili razočarani njime sve dok nije počeo zarađivati.

- Razumijeli su me, ali tek kad sam počeo zarađivati (smijeh). Ali dotad nikako. Jer mojim roditeljima je, kao i svim roditeljima, novac bio sve. Umjesto da te gurne, bodri 'To, sine', oni su bili razočarani. Tata i mama kao i svi tata i mama, zaključio je Bare.