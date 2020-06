Slavni trojac: Elon Musk 'igrao' se s Deppovom ženom i Carom

<p><strong>Johnny Depp </strong>(57) pokrenuo je prošle godine tužbu za klevetu protiv bivše supruge<strong> Amber Heard </strong>(34), koja ga je navodno varala s milijarderom <strong>Elonom Muskom </strong>(48) dok su bili u braku. Vrijedna je 50 milijuna dolara (otprilike 337 milijuna kuna). Sada je u javnost procurila informacija kako u tom činu Elon i Amber nisu bili sami već se s njima 'igrala' i slavna manekenka <strong>Cara Delevingne</strong> (27). Strasti je trojac izmjenjivao u Deppovu penthouseu u Los Angelesu. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Elonova podmornica spašava dječake na Tajlandu</strong></p><p>Musk je negirao da je imao trojac sa spomenutim damama, a ta informacija pročula se tako što je procurio videozapis sa suda u kojem se ističe kako su u aferi iz 2016. upletene i Amber i Cara. Milijarder je izjavio kako je s Delevingne samo prijatelj, a da je vezu s Heard započeo tek onda kad je ona prekinula s Deppom, a podsjetimo, prestali su biti bračni par 2017. godine. </p><p>- Cara i ja smo prijatelji, ali nikad nismo bili intimni. Ona bi to potvrdila. Također, ponovno bih potvrdio da smo Amber i ja počeli izlaziti mjesec dana nakon što su se rastali. Mislim da joj nisam bio niti u blizini dok je još bila u braku - ispričao je Musk stranim medijima. Musk je bivšim supružnicima, koji se sada sude, poručio da zakopaju ratnu sjekiru i krenu dalje. </p><p>Amber je na sudu rekla kako je ona bila žrtva obiteljskog nasilja, iako niti u jednom trenutku nije spomenula bivšeg supruga Deppa, ali očito je na njega mislila. On je, s druge strane, negirao da je na bilo koji način uznemiravao Heard i rekao kako je zapravo ona vršila nasilje nad njim. </p><p><strong>Josh Drew</strong>, koji je prije bio oženjen za Amberinu najbolju prijateljicu <strong>Raquel 'Rocky' Pennington</strong>, ispitivan je na sudu i otkrio je vrlo važne informacije za slučaj. Deppov odvjetnik <strong>Benjamin Chew</strong> pitao ga je:</p><p>- Je li ti Rocky (op.a. bivša supruga) rekla da je Amber Heard imala aferu s Carom Delevingne dok je bila u braku s Johnnyjem Deppom?</p><p>Josh je odgovorio potvrdno, a kad ga je odvjetnik upitao je li mu ikad rekla da je Amber spavala s Elonom i Carom, dobio je isti odgovor: </p><p>- Da, rekla mi je to. </p><p>Deppov odvjetnički tim tvrdi da imaju četiri izjave svjedoka koji su vidjeli kako Musk ide u Deppov penthouse u ožujku 2015., kada su Heard i Depp bili vjenčani tek mjesec dana. </p><p>- Nema potrebe da Elon Musk laže - rekli su Deppovi odvjetnici. </p><p> </p>