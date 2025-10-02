Pjevačica i supermodel pažnju su plijenile u usklađenim crnim modnim kombinacijama. Ranije su viđene kako, također, držeći se za ruke izlaze iz pariškog doma 'Lennyja Kravitza', vraćajući se u hotel nakon zabave.
Slavnu ljepoticu fotografi ulovili u nezgodnom trenutku: Kasnije s pjevačicom stigla na reviju...
Rita Ora (34) i Kate Moss (51) iznenadile su brojne obožavatelje. Naime, pjevačica i supermodel, povodom Tjedna mode u Parizu, pojavile su se na reviji ženske odjeće 'Tom Ford', koja izlazi u proljeće/ljeto 2026. Obje su zablistale u usklađenim crnim kombinacijama. Rita je odabrala usku crnu dolčevita haljinu koja je istaknula njezinu savršenu figuru, dok je Kate odabrala svjetlucavo odijelo.
Što se tiče modnih dodataka Rita je stajling upotpunila šiljastim bordo štiklama, uz crnu torbicu i sunčane naočale s mačkastim dizajnom. S druge strane, Kate je plijenila pažnju otvorenim dekolteom bez grudnjaka. Figuru je dodatno istaknula šiljastim crnim cipelama s potpeticama te tamnoplavom torbicom od brušene kože. Usto, iskombinirala je zlatnu ogrlicu s visećim naušnicama i crnim sunčanim naočalama.
Nedavno su zajedno viđene u ranojutarnjim satima, kada su ruku pod ruku izlazile iz pariškog doma 'Lennyja Kravitza', gdje je održana zabava nakon modne revije 'Yves Saint Laurent', vraćajući se u svoje hotele. Upečatljivo je da su i tada obje nosile zatamnjene sunčane naočale.
Sve u svemu, Rita se prilično dobro provela u Parizu tijekom Tjedna mode nakon izlaska svog najnovijeg singla 'All Natural'. Ranije je tijekom razgovora u emisiji 'Scotta Millsa' na BBC Radiju 2 priznala da je i razvila vrlo blisko prijateljstvo s pop ikonom Kylie Minogue. Na pitanje podržava li Kylie njezin novi album, Rita je odgovorila: 'Da, da, s ovim potpuno novim pjesmama, a imamo i istu izdavačku kuću te isti tim. Sada smo nekako sestre'.
Također, istaknula je kako je njezin najnoviji singl jedan od njezinih dosad najosobnijih.
- To je zapravo jedna od mojih najotvorenijih vrta ranjivih pjesama, definitivno je drugačija za mene. Dakle, sve što ste spomenuli, sve moje ranije pjesme, definitivno su na nekom drugom nivou - pojasnila je Rita.
- Htjela sam se osjećati neugodno. Da se ljudi stvarno osjećaju kao das njima razgovaram telefonom. Na vrhu ledenog brijega, zvuči pomalo zavodljivo i senzualno, ali duboko u sebi se zapravo radi o samorefleksiji i razumijevanu vlastite moći - nastavila je Ora.
- Trenutno s osjećam jako dobro u svom tijelu i glavi. Mislim da je za mene u ovom trenutku bolje da radim manje. Dakle, to je neka moja taktika za ono ono što trenutno radim - zaključila je pjevačica.
Usto, Kate su, dan ranije, prije nego što se ruku pod ruku pojavila s Ritom na reviji, kamere uhvatile u prilično nezgodnom trenutku. Nakon što je cijelu noć tulumarila, fotografi su je snimili kako u prilično iscrpljenom stanju izlazi iz noćnog kluba, naslonjena na prijatelja koji ju je držao za ruku.
Ekipa s kojom je bila u provodu odmah ju je odvela u hotel, pritom štiteći je od fotografa kada su je vodili do automobila. I dok jedni smatraju kako je riječ o običnoj iscrpljenosti nakon noćnog provoda, drugi je pamte po njezinoj turbulentnoj prošlosti kada je vodila borbu s drogom i alkoholom.
Inače, pariški tjedan mode održava se od 29. rujna do 7. listopada, te se očekuje da će brojni slavni doći na revije u francusku prijestolnicu. Što se tiče dizajnera, svoje modne kombinacije predstavit će brojni poznati brendovi poput 'Channela', 'Louisa Vuittona' i 'Givenchyja', će Victoria Beckham svoju dugoočekivanu reviju izlagat će u petak.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+