Slavnu ljepoticu fotografi ulovili u nezgodnom trenutku: Kasnije s pjevačicom stigla na reviju...

Rita Ora (34) i Kate Moss (51) iznenadile su brojne obožavatelje. Naime, pjevačica i supermodel, povodom Tjedna mode u Parizu, pojavile su se na reviji ženske odjeće 'Tom Ford', koja izlazi u proljeće/ljeto 2026. Obje su zablistale u usklađenim crnim kombinacijama. Rita je odabrala usku crnu dolčevita haljinu koja je istaknula njezinu savršenu figuru, dok je Kate odabrala svjetlucavo odijelo.

Foto: REVO

Što se tiče modnih dodataka Rita je stajling upotpunila šiljastim bordo štiklama, uz crnu torbicu i sunčane naočale s mačkastim dizajnom. S druge strane, Kate je plijenila pažnju otvorenim dekolteom bez grudnjaka. Figuru je dodatno istaknula šiljastim crnim cipelama s potpeticama te tamnoplavom torbicom od brušene kože. Usto, iskombinirala je zlatnu ogrlicu s visećim naušnicama i crnim sunčanim naočalama.

Nedavno su zajedno viđene u ranojutarnjim satima, kada su ruku pod ruku izlazile iz pariškog doma 'Lennyja Kravitza', gdje je održana zabava nakon modne revije 'Yves Saint Laurent', vraćajući se u svoje hotele. Upečatljivo je da su i tada obje nosile zatamnjene sunčane naočale.

Sve u svemu, Rita se prilično dobro provela u Parizu tijekom Tjedna mode nakon izlaska svog najnovijeg singla 'All Natural'. Ranije je tijekom razgovora u emisiji 'Scotta Millsa' na BBC Radiju 2 priznala da je i razvila vrlo blisko prijateljstvo s pop ikonom Kylie Minogue. Na pitanje podržava li Kylie njezin novi album, Rita je odgovorila: 'Da, da, s ovim potpuno novim pjesmama, a imamo i istu izdavačku kuću te isti tim. Sada smo nekako sestre'.

Također, istaknula je kako je njezin najnoviji singl jedan od njezinih dosad najosobnijih.

- To je zapravo jedna od mojih najotvorenijih vrta ranjivih pjesama, definitivno je drugačija za mene. Dakle, sve što ste spomenuli, sve moje ranije pjesme, definitivno su na nekom drugom nivou - pojasnila je Rita.

- Htjela sam se osjećati neugodno. Da se ljudi stvarno osjećaju kao das njima razgovaram telefonom. Na vrhu ledenog brijega, zvuči pomalo zavodljivo i senzualno, ali duboko u sebi se zapravo radi o samorefleksiji i razumijevanu vlastite moći - nastavila je Ora.

- Trenutno s osjećam jako dobro u svom tijelu i glavi. Mislim da je za mene u ovom trenutku bolje da radim manje. Dakle, to je neka moja taktika za ono ono što trenutno radim - zaključila je pjevačica.

Usto, Kate su, dan ranije, prije nego što se ruku pod ruku pojavila s Ritom na reviji, kamere uhvatile u prilično nezgodnom trenutku. Nakon što je cijelu noć tulumarila, fotografi su je snimili kako u prilično iscrpljenom stanju izlazi iz noćnog kluba, naslonjena na prijatelja koji ju je držao za ruku.

Ekipa s kojom je bila u provodu odmah ju je odvela u hotel, pritom štiteći je od fotografa kada su je vodili do automobila. I dok jedni smatraju kako je riječ o običnoj iscrpljenosti nakon noćnog provoda, drugi je pamte po njezinoj turbulentnoj prošlosti kada je vodila borbu s drogom i alkoholom.

Foto: NINO, LELE

Inače, pariški tjedan mode održava se od 29. rujna do 7. listopada, te se očekuje da će brojni slavni doći na revije u francusku prijestolnicu. Što se tiče dizajnera, svoje modne kombinacije predstavit će brojni poznati brendovi poput 'Channela', 'Louisa Vuittona' i 'Givenchyja', će Victoria Beckham svoju dugoočekivanu reviju izlagat će u petak.