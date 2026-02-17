Slavnu pjevačicu ostavio je radi benda koji je postao najveći na svijetu, a umro je usred turneje

Taylor Hawkins rođen je 17. veljače 1972. u Teksasu, a imao je četiri godine kada se s obitelji preselio u Kaliforniju, gdje je odrastao. Srednju školu je završio u Laguna Beachu, gdje je počeo svirati s kolegama iz razreda. Svirao je bubnjeve za lokalni bend Sylvia prije nego što se pridružio kantautorici Sass Jordan na turneji. Od 1995. do 1997. svirao je bubnjeve u bendu Alanis Morissette te se pojavio u spotovima za pjesme "You Oughta Know", "All I Really Want" i "You Learn".

U to se vrijeme Dave Grohl posvađao s bubnjarom Foo Fightersa koji je otišao iz benda, a Taylora je upoznao na turneji godinu prije. Kako nije imao vremena pronaći novog bubnjara, Grohl je sam snimio bubnjeve za kultni album "The Colour and the Shape", nakon čega je nazvao Hawkinsa s molbom da mu preporuči novog bubnjara. Pretpostavio je da Taylor neće htjeti otići iz benda Alanis Morissette, obzirom da je pjevačica u to vrijeme bila na vrhuncu slave te je rasprodavala koncerte gdje god bi ih najavila. Na Grohlovo iznenađenje, Hawkins se sam ponudio da mu bude novi bubnjar.

Foto: STEVEN MARCUS/REUTERS

Singl "Monkey Wrench" iz 1997. bio je prvi na kojem se Taylor pojavio kao punokrvni član Foo Fightersa te je Daveu Grohlu postao najbolji prijatelj. Osim što je bio bubnjar, na koncertima je nerijetko pjevao uz Grohla te je s bendom kao pjevač snimio pjesmu "Cold Day in the Sun" koja se našla na albumu "In Your Honor". Od 1999. do 2021. je snimio ukupno osam studijskih albuma s Foo Fightersima te je bio na nebrojeno turneja s bendom, a u sklopu jedne od njih su 2019. svirali i u Puli. Foo Fighters su u međuvremenu postali jedan od najvećih rock bendova na svijetu.

Tijekom karijere je radio i na drugim projektima, a 2000. su ga zvali da se pridruži bendu Guns N' Roses. Ozbiljno je razmatrao ponudu te je čak htio i svirati s njima, no Roger Taylor, bubnjar grupe Queen, uvjerio ga je da ostane s Grohlom u bendu. Surađivao je s brojnim kolegama kao što su Eddie Vedder, Dave Navarro, Ozzy Osbourne, Iggy Pop i brojni drugi.

Hawkins je bio u braku sa suprugom Alison Hawkins od 2005. godine, a zajedno su dobili troje djece.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Imao je brojne probleme s ovisnostima, a 2001. se predozirao heroinom te je dva tjedna proveo u komi u bolnici u Londonu. Dave Grohl je bio uz njega sve dok se nije probudio iz kome, a o tome je napisao i pjesmu "On the Mend". U dokumentarnom filmu "Foo Fighters: Back and Forth" objavljenom 2011. godine, iskreno je progovorio o tom periodu.

- Previše sam tulumario. Nisam bio ovisnik, no čitav način života mi je bio raskalašen. Sva sreća pa sam kupio krivu drogu zbog čega sam se i izvukao - komentirao je za radio Beats 1 Hawkins 2018. godine. Kasnije je komentirao da se više ne drogira te da pazi na zdravi način života.

Hawkins je 25. ožujka 2022. s Foo Fightersima trebao svirati u kolumbijskoj Bogoti. Požalio se na bol u prsima te je bend pozvao hitnu službu u njegovu sobu. Liječnici su ga pokušavali oživjeti, no proglašen je mrtvim na licu mjesta. Imao je samo 50 godina. Foo Fighters su otkazali sve ostale datume turneje te su neko vrijeme bili daleko od javnosti. Na pozornicu su se vratili tek nakon više od godine od Taylorove smrti.