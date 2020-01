Slavonska svatovska večera Ivi nije bila dovoljna za vodstvo

U današnjoj epizodi kulinarskog showa „Večera za 5 na selu“ slasne delicije pripremala je domaćica slavonskih korijena - Iva Valić iz naselja Gornja Pušća u blizini Zaprešića. Trenutačno vodi ugostitelj Vlatko koji je kuhao u utorak i osvojio 33 boda, a sad će umirovljenica Iva pokušati preokrenuti stvari u svoju korist. Iva se odlučila za tradicionalnu slavonsku svatovsku večeru, a njezin se jelovnik sastojao od predjela naziva Sve je ona meni, glavnog jela Svatovi u Zagorju i deserta Uzeše mi moju Tenu. Kad su došli gosti, prvo su nazdravili s domaćom šljivovicom.

Foto: RTL

- Gospođa Iva dočekala nas je jako fino, ponudila nas je finim aperitivom i slavonskom šunkom, koja je bila dozrela, fina, jaka, aromatična… Bilo je odlično - rekao je Vlatko.

Foto: RTL

Ivina svatovska gozba počela je pričom o tradiciji i šlinganom stolnjaku, što za domaćicu ima posebnu

vrijednost.

'Lijepo je čuti gospođu Ivu kako priča o svom kraju i drago mi je što nam je to pokazala', rekla je Katica, a Vlatko je dodao: 'Vidio sam da su joj zasuzile oči dok je pričala o stolnjaku, zadivljen sam njezinom pričom i sve je to stvarno krasno'.

Uslijedilo je predjelo - juha i kuhano meso.

Foto: RTL

- Kad sam vidio juhu, kuhano meso i sos - to mi je jedno od top pet najdražih jela koje volim - rekao je Vlatko.

Sonja i Iva nisu bile sigurne kako se jede sos od paradajza.

- Ja bih to probala. Moj suprug to voli, a ja volim od hrena. Mi to nismo prakticirali doma - rekla je Antonija.

Za glavno jelo Iva je pripremila svinjetinu, janjetinu, pečene krumpire i salatu.

- Na prvu mi glavno jelo nije izgledalo primamljivo - primamljivo mi je izgledao samo krumpir. Janjetinu inače ne jedem, ali

odlučila sam je probati kod gospođe Ive, možda je nešto drugačije - rekla je Sanja, kojoj se naposljetku jako svidjelo kako je to domaćica pripremila.

Foto: RTL

Katica smatra da je glavno jelo trebalo ipak malo bolje složiti, a Vlatko je bio oduševljen.

- Smatram da je gospođa Iva pokazala zaista ono što ona je, samu sebe, nije nam nudila neke pušćanske specijalitete ili se prikazivala u drugom svjetlu, i to se pokazalo izvrsnim - rekao je.

Šećer na kraju bila je voćna torta s malinama i višnjama.

Foto: RTL

- Strašno volim slatko, ali mi je ovo bilo previše i neugodno mi je onda ostaviti - rekla je Katica.

Ostali su kandidati uživali u Vlatkovu izlaganju ispričanom na zabavan način.

- Mislim da bi bilo puno teže da ga nemamo - rekla je Sanja, a Katica je pročitala još jednu svoju pjesmu.

Iva je za goste pripremila još jedno slatko iznenađenje - zbor!

- Iskreno, nije mi se to baš svidjelo jer sam od jedne slavonske večeri za kraj očekivala tamburu, neki slavonski štimung, dernek - iskreno je rekla Sanja, a slično su razmišljali i ostali kandidati.

Foto: RTL

Uslijedilo je ocjenjivanje. Katica se odlučila za šesticu jer joj je nedostajalo soli, a deserta je bilo previše, Antonija je dala sedmicu jer joj predjelo i glavno jelo nisu bili dovoljno slani, a i osjetio joj se miris janjetine, Sanja je dala ocjenu devet jer joj se predjelo nije baš svidjelo, a Vlatko se odlučio za desetku zato što mu je sve bilo savršeno i domaćici bi dao i veću ocjenu da je to moguće.

A hoće li Sanja prestići Vlatka, ne propustite pogledati u završnoj epizodi ovoga kulinarskog tjedna - sutra u 20 sati na RTL-u!