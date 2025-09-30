Slijepa hrvatska pjevačica Bernarda Brunović oduševila žiri njemačkog 'The Voicea'

Na nedavnom nastupu u njemačkoj verziji popularnog glazbenog showa "The Voice of Germany", 31-godišnja Hrvatica Bernarda Brunović iz Švicarske ostavila je snažan dojam na žiri. Izvodila je pjesmu "Fighter" od Christine Aguilere, a njezina izvedba izazvala je snažne emocije među žirijem, uključujući Nico Santosa, Michija, Smuda, Shirin David i Reu Garveyja. Nico Santos je izjavio da je to bila "eksplozija osjećaja" za njega. Na kraju, Bernarda se odlučila pridružiti timu Michija i Smuda, piše Blick.ch.

Bernarda je od rođenja slijepa, a njezina hrabrost i talent dodatno su naglašeni činjenicom da se vratila u show nakon što je 2018. godine došla do polufinala. Ovaj nastup označava njezin povratak na veliku glazbenu scenu.

Nedavno je bila u središtu kontroverze kada je bila isključena s festivala m4music u Zürichu zbog svog prethodnog nastupa na "Marsch fürs Läbe". Bernarda je odgovorila na društvenim mrežama, rekavši: "Pokušavate me izbrisati, odbiti me slušati, ali nikada nećete oduzeti moj glas."

Njezin nastup u "The Voice of Germany" ponovno je pokazao njezinu iznimnu snagu, talent i odlučnost, inspirirajući mnoge svojim primjerom.

Podsjetimo, Bernarda se na Dori, hrvatskom izboru za pjesmu Eurovizije, natjecala tri puta. Prvo se predstavila 2019. kao Bernarda Bruno s pjesmom 'I believe in true love', a tada je završila na šestom mjestu.

Zatim je zapjevala na Dori 2021. godine kao Bernarda Brunović s pjesmom 'Colors', a završila je na sedmom mjestu. Posljednji put na Dori smo je vidjeli 2022. godine, a tada je Bernarda zapjevala 'Here For Love'. i završila na visokom četvrtom mjestu.