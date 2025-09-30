Obavijesti

Show

Komentari 0
ZAPAŽEN NASTUP

Slijepa hrvatska pjevačica Bernarda Brunović oduševila žiri njemačkog 'The Voicea'

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: < 1 min
Slijepa hrvatska pjevačica Bernarda Brunović oduševila žiri njemačkog 'The Voicea'
storyeditor/2022-11-30/pxl-060221-31726354.jpg | Foto: Josip Regović/PIXSELL

Bernarda je otpjevala pjesmu "Fighter" od Christine Aguilere, a njezina izvedba izazvala je snažne emocije među svim članovima žirija

Na nedavnom nastupu u njemačkoj verziji popularnog glazbenog showa "The Voice of Germany", 31-godišnja Hrvatica Bernarda Brunović iz Švicarske ostavila je snažan dojam na žiri. Izvodila je pjesmu "Fighter" od Christine Aguilere, a njezina izvedba izazvala je snažne emocije među žirijem, uključujući Nico Santosa, Michija, Smuda, Shirin David i Reu Garveyja. Nico Santos je izjavio da je to bila "eksplozija osjećaja" za njega. Na kraju, Bernarda se odlučila pridružiti timu Michija i Smuda, piše Blick.ch.

Bernarda je od rođenja slijepa, a njezina hrabrost i talent dodatno su naglašeni činjenicom da se vratila u show nakon što je 2018. godine došla do polufinala. Ovaj nastup označava njezin povratak na veliku glazbenu scenu.

'MY OWN KIND OF WOMAN' Pjevala je na Dori, a sada ima novu pjesmu: Bernarda poziva da slijedimo vlastito srce...
Pjevala je na Dori, a sada ima novu pjesmu: Bernarda poziva da slijedimo vlastito srce...

Nedavno je bila u središtu kontroverze kada je bila isključena s festivala m4music u Zürichu zbog svog prethodnog nastupa na "Marsch fürs Läbe". Bernarda je odgovorila na društvenim mrežama, rekavši: "Pokušavate me izbrisati, odbiti me slušati, ali nikada nećete oduzeti moj glas."

Njezin nastup u "The Voice of Germany" ponovno je pokazao njezinu iznimnu snagu, talent i odlučnost, inspirirajući mnoge svojim primjerom.

IMA BOŽIĆNU PJESMU Bernardi sljepoća nije stala na put pjevanju, otkrila nam je hoće li se opet prijaviti na Doru
Bernardi sljepoća nije stala na put pjevanju, otkrila nam je hoće li se opet prijaviti na Doru

Podsjetimo, Bernarda se na Dori, hrvatskom izboru za pjesmu Eurovizije, natjecala tri puta. Prvo se predstavila 2019. kao Bernarda Bruno s pjesmom 'I believe in true love', a tada je završila na šestom mjestu.

Zatim je zapjevala na Dori 2021. godine kao Bernarda Brunović s pjesmom 'Colors', a završila je na sedmom mjestu. Posljednji put na Dori smo je vidjeli 2022. godine, a tada je Bernarda zapjevala 'Here For Love'. i završila na visokom četvrtom mjestu. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Seks simbol koji je osvojio sve: Pogledajte kako se Monica Bellucci mijenjala kroz godine...
SRETAN 61., MONICA!

FOTO Seks simbol koji je osvojio sve: Pogledajte kako se Monica Bellucci mijenjala kroz godine...

Talijanska glumica danas slavi 61. rođendan. Udavala se dvaput, a nedavno je prekinula vezu s redateljem Timom Burtonom. 'Želim ostarjeti na normalan način, ranije je izjavila
FOTO Sjećate se Dadilje? Ovako vrckava Fran izgleda danas!
SLAVI 68. ROĐENDAN

FOTO Sjećate se Dadilje? Ovako vrckava Fran izgleda danas!

Američka glumica Fran Drescher proslavila se ulogom Fran Fine u seriji "Dadilja", koju je osmislila i producirala s bivšim suprugom Peterom Marcom Jacobsonom. U svijet glume ušla je 1977. godine te se pojavila u brojnim serijama i filmovima. Bila je nominirana za nekoliko nagrada uključujući Emmy i Zlatni globus, a od listopada 2021. je predsjednica Sindikata filmskih glumaca (SAG). Privatni život Fran Drescher prepun je tragedija, a glumica je otvoreno govorila o svim traumatičnim iskustvima. Danas slavi 68. rođendan.
FOTO Kakva transformacija! HRT-ova novinarka potpuno je drugačija: 'Upornost se isplati'
SKINULA 35 KILOGRAMA

FOTO Kakva transformacija! HRT-ova novinarka potpuno je drugačija: 'Upornost se isplati'

HRT-ova novinarka Ivana Perić, koju često viđamo u 'Dnevniku' i 'Dobro jutro, Hrvatska', na svom TikTok profilu podijelila je rezultate svoje nevjerojatne transformacije...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025