Pjevala je na Dori, a sada ima novu pjesmu: Bernarda poziva da slijedimo vlastito srce...

Vatrena i prožeta emocijama, nova pjesma švicarsko-hrvatske pjevačice Bernarde 'My Own Kind of Woman' snažna je himna autentičnosti, slobode i radosti življenja. Uz pravu ravnotežu bezvremenskog šarma i svježeg modernog zvuka Bernarda donosi novo poglavlje svoje glazbene priče naglašavajući važnost samosvjesnosti, ljubavi prema sebi i hrabrosti da slijedimo vlastiti put.

POSLUŠAJTE 'MY OWN KIND OF WOMAN':

'My Own Kind of Woman' nosi snažnu poruku za sve koji odbijaju biti ukalupljeni i radije biraju slijediti glas svog srca.

Ova pjesma je poziv na oslobađanje, poziv da prigrlimo život sa svim njegovim usponima i padovima te da slavimo neočekivane trenutke koji ga čine posebnim.

Foto: PROMO

Bernarda nas želi podsjetiti kako su autentičnost i hrabrost ključ za pronalazak istinske radosti.

Bernarda je glazbenica poznata po izvanrednim vokalnim sposobnostima, žanrovskoj svestranosti i avanturističkom duhu. Od ranog djetinjstva bila je okružena bogatim glazbenim utjecajima, razvijajući duboku povezanost s gospelom, soulom, countryjem, bluesom, funkom, R&B-jem i jazzom.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL/Privatni Album

Njena strast prema glazbi brzo se pretočila u pisanje pjesama i brojne nastupe koji su joj otvorili vrata i prema većim pozornicama.

Gostovala je na brojnim festivalima i koncertima diljem Europe te surađivala s mnogim glazbenicima i vokalnim ansamblima (Marco Gottardi and the Silver Dollar Band, Volkshaus Zürich Gospel Choir, Destiny Chukunyere i mnogi drugi).

Sudjelovala je u njemačkoj inačici TV showa 'The Voice' 2018. gdje se plasirala u polufinale osvojivši brojnu publiku svojim dirljivim izvedbama.

Godine 2020. bila je koautorica pjesme 'All Of My Love', malteške predstavnice na Eurosongu, koja je dospjela među tri najbolje na tom natjecanju.

Foto: Instagram/Youtube/Screenshot

Također je osvojila prvu nagradu na festivalu Večeri dalmatinske šansone u Šibeniku (2014. i 2016.), a natjecala se i na švicarskom izboru za Eurosong 2010. godine s pjesmom 'Confidence' gdje je zauzela drugo mjesto.

Na Dori, hrvatskom izboru za pjesmu Eurovizije, natjecala se tri puta. Prvo se predstavila 2019. kao Bernarda Bruno s pjesmom 'I believe in true love', a tada je završila na šestom mjestu.

Zatim je zapjevala na Dori 2021. godine kao Bernarda Brunović s pjesmom 'Colors', a završila je na sedmom mjestu. Posljednji put na Dori smo je vidjeli 2022. godine, a tada je Bernarda zapjevala 'Here For Love'. i završila na visokom četvrtom mjestu.