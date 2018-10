'Slijepa sam, ali sviram, pjevam i skijam, uvijek sam pozitivna!'

Danijela Vidas (24) je jedna od ovogodišnjih kandidatkinja Zvijezda. Danijela je rođena prerano te je zbog toga postepeno gubila vid, a potpuno je oslijepila s četiri godine, dok se njezina sestra blizanka rodila paralizirana.

Danijela dolazi s otoka Raba, ali se sa sedam godina preselila u Zagreb te krenula u školu za slijepe i slabovidne osobe. Iako joj je bez obitelji, koja i dalje živi na otoku, u početku bilo jako teško, brzo se snašla i priviknula na život u užurbanoj metropoli.

Danijela je danas potpuno samostalna i studentica je treće godine Poslovne ekonomije na Ekonomskome fakultetu u Zagrebu te živi u studentskome domu. Glazba zauzima velik dio njezina života, a prati je od najranijeg djetinjstva. Još je kao djevojčica pjevala s trima starijim sestrama, a kasnije je upisala osnovnu glazbenu školu.

- Meni glazba u životu predstavlja jako puno jer pjevam cijeli život. Sviram klavir, a pjevala sam i na brojnim školskim pjevačkim natjecanjima te sam tu uz različite bendove stekla dosta iskustva i još više zavoljela glazbu. Smatram da glazba oplemenjuje čovjeka. Kada pjevaš, uvijek moraš dati cijelog sebe u pjesmu i na neki način proživjeti sve stihove da bi do publike stigla ta emocija - priča Danijela.

Foto: Pedja Milosavljevic/+381641260959/thepedja@gmail.com/STARSPORT

Danijela najviše sluša pop i rock, a od izvođača posebno ističe Vannu, Miju Dimšić i Ninu Badrić, koju je i poželjela za mentoricu u showu.

- Htjela bih da prepoznaju moj talent, volju i želju. Znam da sam slijepa i znam da sam po tome već etiketirana samim time što nosim štap. Drugačija sam već kad me ljudi vide na ulici. Ali baš zato želim u javnosti zagovarati i promovirati slijepe osobe u nekom pozitivnom kontekstu. Uz podršku, mi možemo puno toga. Uvijek idem na pozitivu i šalu, ne volim se žaliti da mi je teško i da nešto ne mogu - kaže Danijela.

Foto: Pedja Milosavljevic/+381641260959/thepedja@gmail.com/STARSPORT

Osim pjevanja, Danijelina velika ljubav je i skianje jer voli utrke i zvuk skija koje klize po snijegu.

- Prvi put sam učila skijati u jednom kampu u Italiji. Tu se stvorila ta ljubav, a kasnije sam krenula i na razna natjecanja. Skijam i danas jer mi to stvara jednu pozitivnu energiju, osjećam se korisno u društvu jer radim nešto dobro za sebe'', kaže Danijela koja trenera prati na skijama slijedeći njegov glas.

Danijela je jako vesela i pozitvna, a najveća podrška su joj prijatelji i obitelj.

- Oduševljeni su jer svi me pitaju kako imam snage, volje i vremena stalno se smijati i biti pozitivna. Ja sam takva i moja obitelj me podržava. Bez obzira na to što sam slijepa, šaljem tu pozitivnu energiju svojoj obitelji jer se sa mnom stalno nešto događa. - priča Daniječa.