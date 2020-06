‘Slomljeni smo, Igor je prerano i premlad otišao u zvijezde...’

I doajen srpskoga glumišta, Voja Brajović, ne može povjerovati da Torbica više nije s nama. Brajović nije igrao u njegovim predstavama, ali pamti panel u Budvi na kojemu su prije dvije godine bili skupa

<p>Cijeli je ansambl bio u šoku. Nisu mogli glumiti, zbog čega je i bila otkazana predstava ‘Eichmann u Jeruzalemu’, kažu nam iz kazališta ZKM. Baš u tom teatru je <strong>Igor Vuk Torbica</strong> režirao svoju najnagrađivaniju predstavu “Hinkemann”.</p><p>“Trenutak u kojem se tragično prekine mlad život, trenutak je u kojem u jednom svom dahu zastane čitav svijet. Kazalište je zastalo, svjesno da je negdje iz dubine njegova srca zaista izvučena životna sila koja ga je gradila autentičnim rukopisom”, riječi su kojima su se ZKM-ovci oprostili s voljenim redateljem.</p><p>Danas se na Facebooku javnosti obratila i njegova dugogodišnja partnerica, glumica <strong>Hana Selimović</strong>.</p><p>- Dragi prijatelji, hvala svima na riječima i pomoći koju tako velikodušno pružate. U mom srcu je toliko puno ljubavi za čovjeka koji mi je pružio najljepše trenutke mog života i želim tu ljubav podijeliti sa svijetom. I pustim svijetlo i život da odnesu pobjedu, nad besmislom ovog vremena. Igor je bio i ostat će moj svjetionik. Ka njemu idem, zauvijek. Takvi ljudi su rijetki, njih treba, samo voljeti... - istaknula je. </p><p>Umjetnici regije su šokirani njegovim odlaskom. Slomljeni su, kažu da je otišao prerano. I premlad.</p><p>- Prebolno je da tako osjećajni, inteligentni, talentirani ljudi izgube bitku sa surovošću društva. Kao što netko izgubi u borbi s karcinomom, on je izgubio bitku s društvenim nepravdama. To samo pokazuje da smo krhki, osjetljivi i koliko je teško nositi se s ovakvim društvom. Osjetio se odgovornim za razne loše pojave, bio je kao vojnik za bolje društvo. Pamtit ću ga po ljudskom porazu, njegovu, ali i svih nas - rekla je <strong>Daria Lorenci</strong>.</p><p>I doajen srpskoga glumišta, <strong>Voja Brajović</strong>, ne može povjerovati da Torbica više nije s nama. Brajović nije igrao u njegovim predstavama, ali pamti panel u Budvi na kojemu su prije dvije godine bili skupa.</p><p>- Branio je tad i mene i svoj stav o slobodi u umjetnosti i autorstvu u kazalištu - prisjetio se Brajović.</p><p>Torbica se protivio današnjem društvu, želio je da ljudi mirnije i sigurnije žive.</p><p>- Bez obzira na to što imamo asfalt, prijevozna sredstva i buduće blještave fasade, dopustili smo da smo nespremni i nenaučeni, da se ne znamo obraniti od surovog učinka kapitala. Naći ćemo načina da podignemo još veće četvrti i gradove, ali smo zauvijek propustili priliku da stvorimo društvo - govorio je. </p>