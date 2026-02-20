Obavijesti

BAVI SE MODELINGOM

Slovenac Boris Vidović ulazi u Survivor: Kada nekoga pustim blizu sebe, onda idem do kraja

Slovenac Boris Vidović ulazi u Survivor: Kada nekoga pustim blizu sebe, onda idem do kraja
Presudan trenutak bio je kada sam shvatio da želim pravi izazov koji će me testirati do kraja - fizički, mentalno i ljudski. Survivor nije bijeg iz zone komfora, nego svjesni ulazak u nju bez ikakvih filtera, kaže

Borisa Vidovića iz Ljubljane uskoro ćemo gledati u showu Survivor. Bavi se modelingom. U avanturu ne ulazi bez znatiželje niti potrebe za dokazivanjem. Važan mu je fizički izazov, a još više mentalni tekst - odnosno koliko daleko može izdržati kada ostane sam sa sobom.

Odluka o prijavi je bila jasna i promišljena.

- Presudan trenutak bio je kada sam shvatio da želim pravi izazov koji će me testirati do kraja - fizički, mentalno i ljudski. Survivor nije bijeg iz zone komfora, nego svjesni ulazak u nju bez ikakvih filtera - rekao je za Dnevnik.hr.

Od Survivora ne očekuje samo avanturu, nego i osobnu promjenu.

- Iskreno, očekujem svo troje. Promjenu u načinu na koji gledam sebe pod pritiskom, potvrdu da mogu izdržati više nego što mislim i jedan mentalni reset koji danas rijetko gdje možeš dobit' - rekao je.

Smatra da su mu glavne prednosti mentalna snaga i prilagodljivost, iako priznaje da ga nepravda lako izbaci iz ravnoteže.

- Najveća prednost mi je mentalna izdržljivost i prilagodljivost. Slabost? Kad osjetim nepravdu teško šutim, ali radim na tome da to pretvorim u strategiju, a ne impuls - ističe.

U ekstremnim uvjetima, kaže, tek se vidi tko je tko.

- Tada se vidi pravi karakter. Postajem fokusiraniji i tvrdoglaviji u cilju. Ne povlačim se, tada se borim još jače - rekao je Boris.

Na pritisak javnosti je kaže, već navikao, a najviše su ga oblikovali trenuci kada se morao osloniti samo na sebe.

- Javna izloženost, osude i pritisci reality svijeta naučili su me kako ostati stabilan kad svi gledaju i sude. To nije lako, ali te očvrsne' - govori pa dodaje: 'Najviše su me oblikovali trenuci kad sam morao sam sebi biti podrška. To me naučilo samopouzdanju i odgovornosti za vlastite odluke'.

U plemenu se vidi kao timski igrač, ali svjestan je da Survivor često traži hladne odluke.

- Smatram sebe timskim igračem - rekao je pa dodao: 'Teško mi je, ali razumijem da je Survivor igra odluka. Ako moram birati između emocije i opstanka, biram racionalno'.

Poraz ga ne plaši koliko mogućnost da razočara sam sebe.

- Najviše me strah da razočaram sam sebe. Ne poraz, nego osjećaj da nisam dao maksimum - priča.

Obitelj je odluku prihvatila uz dozu straha, ali i ponosa, a najveću podršku ima od najbližih.

- Bilo je straha, ali i ponosa. Znaju da ne idem nigdje bez razloga - rekao je Boris.

Dodaje kako ljudi često misle da je hladan ili arogantan, a zapravo je, govori, samo oprezan.

- Kad nekoga pustim blizu, idem do kraja - zaključuje.

Inače, Boris Vidović bio je britanskom Love Islandu.

