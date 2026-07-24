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SLOVENSKA KOPRODUKCIJA

Slovenska TV neće prikazati hrvatski film: Objasnili su zašto

Piše Magdalena Mucić,
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Slovenska TV neće prikazati hrvatski film: Objasnili su zašto
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Odluka je iznenađujuća s obzirom da je 'Zečji nasip' do sada prikazan na više od 50 festivala, osvojio je nagradu na filmskom festivalu Liffe, četiri nagrade na Festivalu u Puli, a svjetsku premijeru imao je na Berlinaleu

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Višenagrađivani film 'Zečji nasip', RTV Slovenija neće prikazivati, javlja slovenski portal S.Novice. Odluka je iznenađujuća s obzirom da je 'Zečji nasip' do sada prikazan na više od 50 festivala, osvojio je nagradu na ljubljanskom filmskom festivalu Liffe, četiri nagrade na Filmskom festivalu u Puli, svjetsku premijeru imao je u natjecateljskom programu Berlinalea, a njegovu produkciju sufinancirao je i Slovenski filmski centar.  

REDATELJICA ČEJEN ČERNIĆ ČANAK Hrvatski film 'Zečji nasip' na Berlinaleu doživio ovacije: 'Dočekali su nas s toliko ljubavi'
Hrvatski film 'Zečji nasip' na Berlinaleu doživio ovacije: 'Dočekali su nas s toliko ljubavi'

Riječ je o drami iz 2025. redateljice Čejen Černić Čanak, koja je nastala u suradnji hrvatskih, slovenskih i litavskih producenata. Na projektu je sudjelovala slovenska koproducentska kuća Perfo, a financijski su ga podržali i Slovenski filmski centar te Viba film, koji je pružio produkcijske usluge. Jedan od slovenskih koproducenata, Aleš Pavlin, smatra da je upravo zbog tema koje film otvara posebno iznenađujuće što ga nacionalna televizija nije otkupila. Film govori o zabranjenoj ljubavi dvojice mladića na hrvatskom selu te progovara o položaju LGBT+ osoba, netrpeljivosti i isključivanju iz zajednice. RTV Slovenija, međutim, navodi da film nije dovoljno odskakao od ostalih ostvarenja sličnog žanra.

MOĆNA PRIČA NA PLATNU Marko Bošnjak dirnut je filmom 'Zečji nasip': Ovakve priče su nam nedostajale u društvu...
Marko Bošnjak dirnut je filmom 'Zečji nasip': Ovakve priče su nam nedostajale u društvu...

- S obzirom na ponudu filmova tog žanra, 'Zečji nasip' ne ističe se posebno. Pri odabiru uzimamo u obzir potrebe postojećeg programskog rasporeda, narativnu prilagođenost televizijskom mediju, procijenjenu gledanost, originalnost obrade teme te filmove koje već imamo u programu - poručili su s nacionalne televizije i dodali da zbog ograničenog proračuna i programskih prioriteta nije moguće otkupiti sve kvalitetne filmove. Istaknuli su i kako uspjeh na festivalima nije jamstvo da će film privući i televizijsku publiku.
- Odabir i financiranje bili su isključivo u nadležnosti Slovenskog filmskog centra. Riječ je o hrvatskoj većinskoj koprodukciji u kojoj su sudjelovali litavski i slovenski manjinski koproducent - kazali su i dodali da za sada nemaju namjeru promijeniti svoju odluku. 

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