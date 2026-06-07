Slovenski nogometaš oženio je influencericu na Obonjanu: Na svadbi se gosti mogli tetovirati

Slovenski nogometaš i igrač indijskog kluba Diamond Harbour Luka Majcen (36) uplovio je u bračnu luku s hrvatskom influencericom Lanom Biželj (34) na otoku Obonjanu. Trodnevno vjenčanje odlučili su održati upravo na ovom otoku koji za njih ima posebno značenje. Kako su istaknuli za Gloriju, tamo ljetuju svake godine. 'Tamo imamo mir, intimu i potpunu posvećenost sebi', ispričala je Biželj.

Foto: instagram

Par se upoznao prije četiri godine, i to preko Tindera, a zaručili su se ispred palače Taj Mahal. Njihova vjenčana proslava započela je još u petak, a vjenčanje je održano u subotu u najužem krugu obitelji i prijatelja, svega 50 uzvanika.

Mnoge je posebno zaintrigirao jedan neobičan detalj na svadbi - kutak za tetoviranje. Mladenci, koji obožavaju tetovaže, objasnili su kako je to bilo vrlo bitno za njih jer su htjeli da njihovi gosti dobiju trajnu uspomenu na njihov dan. Tako su svi tijekom večeri imali priliku besplatno tetovirati male personalizirane motive koji su mladenci odabrali.

Foto: instagram

Prvi ples otplesali su uz pjesmu 'Oči' koje im je uživo izveo Tomislav Marić Toma, a koreografiju je osmislila poznata plesačica Paula Jeričević Tonković.