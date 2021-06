Erotskim plesom se bavim već 15 godina. Počelo je kao zezancija na studentskim partijima, ali ubrzo sam shvatio da bi to mogao biti unosan posao. U početku sam radio sam, ali zbog brojnih upita sam odlučio okupiti još plesača - ispričao nam je slovenski striper Ricky, osnivač muške erotske plesne skupine ‘Total Knockout’.

- Prije pandemije smo puno nastupali - na privatnim zabavama poput rođendana i djevojačkih zabava, ali i u klubovima i barovima gdje se organiziraju ženske večeri - rekao nam je i dodao kako ga za privatne zabave angažiraju žene različite dobi, među kojima ima i mnogo Hrvatica.

- Često nastupamo na proslavama 18. rođendana, no jednom prilikom smo plesali na partyju organiziranom za gospođu od 85 godina - prisjetio se Ricky, te nam otkrio kako njegovi plesači dobivaju i upite od gay muškaraca, no na takve angažmane ne pristaju. Nastupi ovih zgodnih Slovenaca na privatnim zabavama osmišljeni su kao iznenađenje za jednu djevojku, no Ricky tvrdi da se sve sudionice dobro zabave.

Takve točke, koje naziva ‘classy performansima’, traju oko pola sata i sastoje se od erotskog skidanja ‘bez vulgarnosti’, mađioničarskih trikova i riganja vatre.

Kaže nam kako u ponudi imaju 9 različitih kostima, među kojima su maske vatrogasca, gangstera, kauboja, doktora, vampira i naravno policajca, koja je najtraženija. Za svaki kostim muzika i koreografija su drugačije, a nakon nastupa dečki ostanu na piću i fotkanju ako cure tako požele.

- Slavljenica nije cijelo vrijeme u centru pažnje jer ne želimo da joj bude neugodno. Kad nas cure vide, najčešće se totalno raspamete, vrište i luduju. Ima i sramežljivih djevojaka, ali uvijek se opuste za vrijeme nastupa - objasnio nam je Ricky, te nam potvrdio da plesači nakon nastupa često znaju dobiti ponude za seks.

- Lagao bih kad bih rekao da nema toga, ali treba ostati profesionalan. Takve ponude uvijek znače da je posao dobro odrađen. Jednom je na privatnoj zabavi plesača dočekalo jedanaest djevojaka u toplesu, pa možete zamisliti kako je nekada teško odraditi nastup profesionalno do kraja. Nije nam lako - bio je iskren Slovenac. Prije pandemije dečki su imali mnogo angažmana u klubovima, a takvi nastupi znali su trajati i po tri sata. U lockdownu nisu uopće nastupali, ali čim se situacija popravila, krenula je i potražnja.

- Imamo jako puno upita, zaista se vidi kako je korona utjecala na sve nas, jedva smo čekali da se malo opustimo. Nastupamo uz epidemiološke mjere, sve je isto kao prije, osim što sada nosimo maske i često se testiramo - priča nam Ricky. Iako nije želio spominjati konkretne cifre, kaže da je zarada lijepa, a posla ima mnogo, pa je njegov tim sada u potrazi za pojačanjem.

- Dečki, javite nam se! Ovaj posao je zanimljiv i sigurno nećete požaliti ako se prijavite - poručio je i ukratko objasnio koje sve uvjete trebaju zadovoljiti kandidati.

- Važno nam je da su dečki opušteni i da imaju istrenirano tijelo, ali da nisu body builderi. Moraju imati lijepo lice i osjećaj za ritam. - kaže i dodaje da se svi plesači iz ‘Total Knockouta’ hrane zdravo i treniraju. Uvježbavaju i koreografije, a kako bi bolje izgledali često su im na rasporedu i depilacije. Uz posao erotskog performera, Ricky vodi miran život i u sretnoj je vezi. Voli putovati, upoznavati nove ljude i pročitati dobru knjigu. Kaže da mu djevojka nije ljubomorna jer zna da on svoj posao radi profesionalno i ‘sa srcem’.

- U budućnosti se vidim kao menadžer grupe ‘Total Knockout’ koja će zabavljati žene i djevojke na području bivše Jugoslavije i Europe - otkrio nam je simpatični Slovenac, koji se nada da će njegova priča inspirirati i pokojeg Hrvata da se okuša u ovom poslu.