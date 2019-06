Slučaj 'Svijeća' ide dalje: Seve i Igor spakirali kofere i odjurili...

Zbog svijeće, koju je policija okarakterizirala kao “bezazleni predmet”, ali koji se može shvatiti 'kao neka vrsta zastrašivanja', navodno su na obavijesnom razgovoru u policiji završili Milan Popović (54) i Igor Kojić (31). Nakon toga su supružnici Kojić spakirali kofere i zaputili se u nepoznatom smjeru.

Kojić je jučer na društvnoj mreži objavio fotografiju na kojoj je s mladim nogometašima Crvene zvezde u beogradskom trening kampu te je dodao kako je 'ponosan na tu talentiranu djecu'. Srpski poduzetnik tvrdi da je napravu ispred njegove zagrebačke kuće postavio Severinin (47) suprug.

- Nismo zaprimili prijavu za kazneno djelo prijetnji osobe koju navodite u svom upitu, kao ni za bilo kakav oblik kaznenog djela od strane navedene osobe.

Međutim, upoznati smo s informacijom o događaju koji je prijavio muškarac starosti 54 godine te je Policijska uprava zagrebačka provjerila navode i prikupila saznanja, a o čemu će posebnim izvješćem obavijestiti nadležno državno odvjetništvo - odgovorili su na naš upit iz PU zagrebačke. Navodno je od Kojićeva kaznenog progona odustao sam Popović.

Severina je nakon svega optužila oca svog djeteta kako je to sve u službi sudske borbe za skrbništvo. Srpski poduzetnik je otkrio kako mu je netko ispred kuće u Zagrebu ostavio napravu nalik na svijeću, koja je bila ispunjena “visoko zapaljivim materijalom”. Popović je uvjeren kako je to djelo Severinina supruga.

U tom trenutku nije bio kod kuće, a sve je prijavio zagrebačkoj policiji, koja je odmah utvrdila da u pitanju nije bila eksplozivna naprava, ali problematičan je način na koji je ostavljena, pa se to može shvatiti i kao prijetnja.

Na snimkama se vidi kako muškarac izlazi iz automobila i nešto ostavlja ispred vrata, no ne može se sa sigurnošću tvrditi da je to baš Kojić. Popović je sam uklonio ostatke ispred kuće, potvrdili su nam njegovi susjedi na Horvatovcu. Iako je kasnije odbio kazneno goniti Kojića, Popović je uvjeren kako je to baš njegovih ruku djelo.

- Na snimkama se vidi da je naprava gorjela, ali ju je, nasreću, vjetar ugasio na vrijeme. Na snimkama se vidi da je napravu postavio Igor Kojić - tvrdi Popović, koji je dodao da, osim što je sve prijavio policiji, i njegova služba osiguranja pokušava saznati motive ovakvog čina.

Severina se također oglasila nakon teških optužbi bivšeg partnera s kojim se godinama sudi oko skrbništva. Smatra kako je to sve žalosno...

- Otac nije uspio dobiti odmah i sad ono što si je zacrtao od nadležnih hrvatskih institucija uključenih u postupak pa je, nezadovoljan i ljut zbog suda, ‘pustio’ u javnost vijest o pokušaju ubojstva od strane mene, i to putem i uz pomoć mog supruga Igora. Nisam ubojica niti ću to postati, ja sam samo Severina koja se ne ljuti na navedene pojedince - kaže Severina.