Slučajno poznanstvo preraslo u ljubav: Odmah ju je zaprosio...

Veljača je mjesec ljubavi. Tim povodom svaki dan sve do Dana zaljubljenih - Sv. Valentina donosimo vam po jednu priču o velikim i pravim ljubavima poznatih osoba. Ljubavima koje su izdržale sve prepreke i koje traju više desetljeća...

Cate Blanchett te 1996. godine bila je 27- godišnja glumica u usponu. Sa tri godine starijim Andrewem Uptonom upoznala su se u Sydneyju. Ona je tada studirala na Nacionalnom Institutu Dramskih Umjetnosti i nastupala u produkciji Čehovljeva Galeba.

No, glumica i scenarist i redatelj nisu se odmah zaljubili. Nije to bila ljubav na prvi pogled.

- On je mislio da se držim po strani, a ja da je on arogantan.To samo pokazuje kako možeš pogriješiti, ali kad sam ga poljubila to je bilo to.- rekla je jednom prilikom Blanchett koja inače jako malo govori o svom privatnom životu.

Nikada nije mogla ni pretpostaviti da će sasvim slučajno poznanstvo prerasti u ljubav za cijeli život

Foto: profimedia

- Nastavili smo se družiti, a onda smo jedne večeri igrali poker i ne znam kako, ali nekako smo završili ljubeći se. Tri tjedna kasnije on me zaprosio. To je bio najromantičniji trenutak u mom životu - rekla je glumica o početku ljubavi sa suprugom.

Vjenčali su se 1997. godine i u sljedećih 11 godina braka dobili tri sina - Dashiella, Romana, Ignatiusa. Prije pet godina posvojili su kćerkicu Edith.

Foto: JAFA / Backgrid Australia / Profimedia

Romatični pakt umjesto medenog mjeseca

Nisu imali vremena za medeni mjesec zbog brojnih poslovnih obaveza, pa su zato, ispričala je Kate, napravili romantični pakt

- Tada sam baš putovala u Englesku na snimanje filma Elizabeth, pa nismo mogli ići na medeni mjesec. Zato smo odlučili da ga protegnemo na narednih 50 godina i uživamo u romantičnim putovanjima pomalo, svaki put kada imamo vremena – kazala je Cate.

Glumica je inače prepoznatljiva po svom avangardnom stilu oblačenja, ali njen suprug, najviše je voli vidjeti u konzervativnom izdanju.

– Moj suprug najviše voli kada obučem kardigan, suknju od tvida i naravno, kada stavim naočale – rekla je oskarovka za PeopleStyle i objasnila zašto je to tako:

– Ako bi bilo po njegovom ja bih se oblačila kao knjižničarka iz srednje škole. On je jako staromodan po tom pitanju. Eto, to se njemu sviđa...

'Treba sve raditi zajedno'

Tajna sretnog braka za nju je vrlo jednostavna.

- Kad sve radite zajedno i imate iste interese, minimalne su šanse da ćete jedan drugome dosaditi - istaknula je.

Glumica je dodala je najsretnija kada se nakon napornih snimanja vrati svojoj obitelji, te da su trenuci provedeni s njima njen glavni životni pokretač.

– Potrebno je da djeci skuham ručak, pomognem im sa zadaćama i spremim ih uvečer za krevet. Oni su moja najjača veza s realnošću - izjavila je svojedobno poznata glumica.