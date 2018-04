Sly Stallone: Od nasilnika i beskućnika do akcijske zvijezde

Nisam najbogatiji, najpametniji ni najtalentiraniji na svijetu, ali sam uspio jer sam nezaustavljiv i ne odustajem lako, tako je u samo jednoj rečenici Sylvester Stallone (71) sažeo gotovo cijeli svoj život.

Od djetinjstva se borio s kompleksima radi paraliziranoga lijevoga donjeg dijela lica zbog liječničke pogreške pri porođaju, no uvijek se trudio ostvariti svoje snove pod svaku cijenu. U adolescentskoj dobi teško je kontrolirao svoje problematično ponašanje i kolege iz razreda već su tada predviđali da će vjerojatno završiti na električnoj stolici jer su ga do 13. godine izbacili čak iz 14 škola.

U ranim je dvadesetima živio u tolikom siromaštvu da je iz očaja morao prihvatiti ulogu u erotskom filmu čiji ga je honorar spasio od daljnjeg spavanja na autobusnom terminalu, ali i napustiti psa Butkusa od kojeg je bio nerazdvojan.

- Morao sam ga prodati za 40 dolara (oko 250 kn) ispred dućana jer si nisam mogao kupiti hranu, a tada se dogodilo čudo; prodao sam scenarij za ‘Rockyja’ i mogao sam otkupiti psa. Novi je vlasnik znao koliko sam očajan i naplatio ga 15.000 dolara (oko 92.000 kn), no vrijedio je svakog centa! - prisjetio se najgorih dana sa svojim slavnim psom iz filma. Prema Američkom filmskom institutu, “Rocky” je proglašen četvrtim najinspirativnijim filmom svih vremena, a Stallone uz Gregoryja Pecka, Seana Conneryja, Harrisona Forda i Humphreya Bogarta “najveći junak”.

- Svaki put kad bih doživio neuspjeh, ljudi bi me otpisali, no ja bih se uvijek vratio - kaže Sly, koji u svakoj prigodi koristi nadimak jer nikad nije podnosio vlastito ime.

Zlatna malina je nagrada koja se dodjeljuje najgorim filmskim ostvarenjima, a s 30 nominacija i deset osvojenih nagrada Stallone je glumac koji je imao najdulji neprekinuti niz nominacija u raznim kategorijama.

Unatoč tomu, kada su “Plaćenici” 2010. u samo prvom tjednu oborili “box office”, Stallone je postao jedina hollywoodska zvijezda koja je glumila u takvim uspješnim filmovima pet desetljeća. Jedan je od rijetkih glumaca koji je bio dvaput nominiran za Oscara za istu ulogu. Za igranje Rockyja Balboe nije ga osvojio ni 1976. ni 2015., no zato je dobio Zlatni globus za najboljega glumca.

– Prvi ozbiljni scenarij koji sam napisao bio je za film o Edgaru Allanu Poeu. Jedno sam ga vrijeme zaista želio igrati, no ipak sam shvatio da nisam pravi odabir za tu ulogu. Tko zna, možda jednog dana… - rekao je Stallone koji se, osim filmom, bavi i slikanjem uljem na platnu.

Velike je kontroverze izazvao 2013. izložbom u Državnom ruskome muzeju u Sankt Petersburgu gdje je, objašnjavajući portret svog prijatelja Michaela Jacksona, proglasio ne samo velikim zabavljačem nego i jednim od najvećih prevaranata.

– Stvorio je lik koji on sam nije bio. Postao je netko drugi. Pokušao je to manifestirati kroz odijevanje i način na koji je promijenio svoj fizički izgled, ali njegov je mozak bio podijeljen. Pokušao se prikazati djetinjastim, a zapravo je bio agresivan i kontradiktoran. Nosio je tu masku vrlo dobro - izjavio je na izložbi i istaknuo kako je to samo njegovo viđenje.

Strastveni ljubitelj cigara ujedno je i deklarirani republikanac, omiljeni glumac Georgea Busha te veliki prijatelj Arnolda Schwarzeneggera, s kojim je, uz Brucea Willisa, bio suvlasnik lanca restorana Planet Hollywood koji je neslavno propao i ostavio ga u velikom gubitku.

Iako je najpoznatiji po akcijskim ulogama gdje je uvijek nosio pištolje, nakon što su mu ubili prijatelja, javno je prozvao Ameriku da zabrani vatreno oružje i time izazvao još veće polemike u javnosti. Stallone je odbio uloge u filmovima “Umri muški”, “Batman & Robin”, “Sirove strasti”, “Američki žigolo” i “Zgodna žena”, iako su bili izrazito uspješni, a prošao je posve nezapaženo na audiciji za Coppolina “Kuma”.

- Vjerujem da potraga za samoostvarenjem nikad ne prestaje, to je stalna bitka sa samopouzdanjem. Nemojte se previše obeshrabriti, to je sasvim normalno! – riječi su kojima na svojim društvenim mrežama Sylvester Stallone redovito ohrabruje svoje pratitelje.

Izrazito uspješni serijali o Rockyju, Rambu i “Plaćenicima” potvrđuju kako cijeli život uvijek iznova traži inovativnost u svom radu, a poruke koje Sly šalje itekako su opravdane.