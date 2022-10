Smanjena kazna čovjeku koji je usmrtio Šabana Šaulića, obitelj ogorčena: Presuda je sramotna

Pjevač narodne glazbe Šaban Šaulić preminuo je 2019. godine od posljedica automobilske nesreće. Vozač koji je skrivio nesreću vozio je bez vozačke dozvole i u pijanom stanju te je bio osuđen na zatvor u trajanju od 3 godine i tri mjeseca.

Alsin Levent, vozač koji je kriv za nesreću, žalio se na presudu te mu je ta žalba sada i odobrena i kazna mu je smanjena. Povodom smanjenja kazne oglasila se i Šabanova obitelj, koja je smatrala da ni kazna od tri godine nije bila poštena.

- Šokirani smo i smatramo da je presuda sramna, ali ne možemo ništa učiniti. Već smo bili nezadovoljni i prethodnom presudom te smo se na nju i žalili. S obzirom da to nije uvaženo, nego je kazna još smanjena, to pokazuje koliko se ljudski život malo cijeni u Njemačkoj, neovisno o tome tko je on bio i čime se bavio - rekli su iz Šaulićeve obitelji za Nova.rs.

Prisjetimo se, prometna nesreća dogodila se 17. veljače 2019. godine na autocesti blizu gradića Gütersloh. Vozač Alsin od iza je udario u auto u kojemu je bio Šaban Šaulić i njegovi kolege. Šaulić i klavijaturist Mirsad Kerić su poginuli, dok je treća osoba u autu bila teško ozlijeđena.

