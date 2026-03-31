SLAVI 83. ROĐENDAN

Smatra da je Hollywood osvojio jer nema djece, a svjedočio je velikoj tragediji slavne glumice

Piše Đurđica Sarjanovic,
Čitanje članka: 2 min
5
Foto: Mehdi Taamallah

Christopher Walken izgradio je zavidnu karijeru koja traje više od 60 godina, a na sceni je odmalena. Danas slavi 83. rođendan.

Christopher Walken jedan je od najpoznatijih holivudskih glumaca, a tijekom karijere duge više od šest desetljeća izgradio je reputaciju karizmatičnog i nepredvidivog glumca poznatog po iznimnoj svestranosti. 

Rođen je kao Ronald Walken 31. ožujka 1943. godine, a već s tri godine počeo je odlaziti na satove plesa, baleta i glume. Odrastao je u radničkoj obitelji te je sa svojom braćom često bio statist u televizijskim emisijama. Odmalena je htio biti glumac, a imao je 10 godina kada je dobio priliku raditi s legendarnim komičarem Jerryjem Lewisom. Pohađao je školu namijenjenu mladim umjetnicima te je s 18 godina profesionalno počeo nastupati u kazalištu. Prve uloge ostvario je u mjuziklima, a tijekom turneje s "West Side Story" upoznao je Georgianne Thon, koja mu je kasnije postala supruga.

New York: Christopher Walken na snimanju filma Gods Behaving Badly
Foto: Charles Guerin/PRESS ASSOCIATION

Sredinom 60-ih godina karijera mu je bila u punom zamahu što se kazališta tiče. Nastupao je u brojnim zapaženim naslovima, a početkom 70-ih je započeo i filmsku karijeru. Veliki proboj imao je zahvaljujući filmu "Annie Hall" Woodyja Allena 1977. godine te je godinu kasnije briljirao u filmu "The Deer Hunter" uz Roberta De Nira i Meryl Streep. Za interpretaciju vojnika traumatiziranog Vijetnamskim ratom glumac je osvojio Oscara za najbolju sporednu mušku ulogu. 

Barcelona: Christopher Walken gostovao je na festivalu De Cine Fantastico De Sitges
Foto: Borja B Hojas

Na filmu je briljirao 80-ih i 90-ih godina te je izgradio reputaciju jednog od najintrigantnijih glumaca. Utjelovio je negativce, ekscentrike i dramatične likove u nizu filmova kao što su "A View to Kill", "King of New York", "Batman Returns" i "Pulp Fiction". "Wedding Crashers" i "Hairspray" filmovi su kojima je dodatno istaknuo svoj kultni status. Walken je poznat po jedinstvenom stilu govora, što mu je postalo zaštitni znak. Nerijetko je bio gost emisije "Saturday Night Live", a u glumi je aktivan i danas, iako manje. 

Glumac je u intervjuima isticao kako nikada nije htio imati djecu, a kaže kako je upravo to razlog zbog čega ima bogatu karijeru. U sretnom je braku s Georgianne Thon, a par je svoju privatnost uspio držati podalje od javnosti. U centar medijske pažnje Walken je pak bio 1981. godine zbog strašne nesreće. Kobnog 29. studenoga 1981. bio je s Natalie Wood i Robertom Wagnerom na brodu te večeri kada je slavna glumica nestala. Kasnije su vlasti izvijestile kako se utopila, a iako je Wagner bio nekoliko puta na ispitivanjima, Walken nikada nije sumnjičen za kriminalne radnje. Slučaj je otvoren nekoliko puta jer su mnogi smatrali kako njezina smrt nije nesreća. Walken i Wood zajedno su snimali film za koji se ispostavilo da je njezin posljednji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

