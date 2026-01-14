Smatrali su ga najljubaznijim frajerom sve dok nije prevario ženu, glazbom je osvojio svijet

David Eric Grohl rođen je u Ohiju 14. siječnja 1969. godine, a imao je tri godine kada se njegova obitelj preselila u Virginiju. Roditelji su mu se rastali, a odrastao je uz stariju sestru Lisu i majku Virginiju. Interes za glazbu pokazivao je odmalena, a s 10 godina je naučio svirati gitaru te je pokrenuo prvi bend H. G. Hancock Band s prijateljem. Bratić ga je nedugo nakon upoznao s punk glazbom u koju se mladi Dave Grohl zaljubio, a u to je vrijeme počeo eksperimentirati s marihuanom.

Počeci s bendom Scream i era Nirvane

Odustao je od srednje škole te se pridružio bendu Scream iz Washingtona. Pojavio se na tri njihova albuma te je bio na nekoliko turneja sa Screamom. Tijekom turneja upoznao je članove grupe Melvins s kojima se često družio. Kurta Cobaina i Krista Novoselica iz benda Nirvana upoznao je 1990. godine. Nije previše s njima razgovarao, no zahvaljujući prijatelju Buzzu Osbourneu iz Melvinsa, otišao je na audiciju za bubnjara Nirvane. Kako je objasnio u svojoj autobiografiji "Pripovjedač", Nirvana je već tada bila bend u usponu, svi su za njih znali, a okušao je sreću te su ga odmah primili u bend.

Kada je službeno postao član Nirvane, jedno vrijeme je bio cimer Kurtu Cobainu. Nije prošlo dugo i velike diskografske kuće su se počele zanimati za Nirvanu. Nudili su im konkretne ugovore i novac, a na kraju su potpisali za Geffen Records. Izlaskom albuma "Nevermind" i singla "Smells Like Teen Spirit", počela je njihova velika avantura. Iako je Cobain uglavnom pisao pjesme, svi članovi benda su sudjelovali u stvaranju. Sjajno su se nadopunjavali, brzo su postali hit na MTV-u, a zatim i u čitavome svijetu. Pjesma "Smells Like Teen Spirit" smatra se himnom generacije, a uz Pearl Jam i Soundgarden postali su glavno ime grunge pokreta.

'Sound City' Premiere - California | Foto: Krista Kennell/Press Association/PIXSELL

Na vrhuncu slave benda Nirvana, Cobain je počeo sve više tonuti u pakao droge, njegova veza s Courtney Love odrazila se i na bend, a Grohl je u to vrijeme počeo sam stvarati glazbu. S Nirvanom je snimio još jedan hvaljeni album "In Utero" koji je pohvalila publika i struka, često su bili na turnejama, a sve je stalo 6. travnja 1994. godine kada si je Kurt Cobain oduzeo život.

- Naučio sam toliko toga od Kurta i Krista. Bila mi je čast svirati s njima i bio sam potpuno slomljen kada je Nirvana prestala postojati - rekao je Grohl u intervjuu za Music’s Beats 1.

Foo Fighters i put do vrha rock glazbe

Dave Grohl je u dokumentarnim filmovima, ali i svojoj autobiografiji, pričao o borbama nakon Cobainove smrti, ali i o strahu da će ga publika osuđivati što je nastavio dalje. Godine 1995. osnovao je Foo Fighters te je za prvi album sve instrumente i vokal snimio sam. “This Is A Call”, “I’ll Stick Around” i “Big Me” bili su prvi singlovi benda koji su naišli na pozitivne kritike te su se našli na top ljestvicama. Organizirao je turneju te je u bend pozvao basista Natea Mendela, bubnjara Williama Goldsmitha i gitarista Pata Smeara, s kojim je surađivao na posljednjoj turneji Nirvane. Mendel i Smear su uz Grohla i danas, a prvi album kao bend snimili su 1997. godine - "The Colour and the Shape".

Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION

Do objave albuma Goldsmith je otišao iz benda i zamijenio ga je Taylor Hawkins, koji je dotad svirao uz Alanis Morissette. “Monkey Wrench”, “Everlong” i “My Hero” singlovi su s albuma koji se danas smatraju kultnima, a proslavili su bend i pozicionirali Foo Fighters na svjetsku kartu velikih rock bendova. Prvog Grammyja dobili su 2000. godine zahvaljujući izdanju "There Is Nothing Left to Lose", a spot za singl "Learn to Fly" sa spomenutog albuma osigurao im je i drugi zlatni gramofon, onaj za najbolji spot.

Glastonbury Festival 2017 - Day 2 | Foto: Matt Crossick/Press Association/PIXSELL

Do 2002. godine Chris Shiflett se pridružio bendu kao glavni gitarist. Promijenilo se nekoliko članova benda, no osnovu su na kraju činili uz Grohla Mendel, Smear, Hawkins i Shiflett. Pjesma “All My Life” s albuma "One by One" osvojila je publiku, a koncerti su im iz godine u godinu postali sve više posjećeni. Počeli su rasprodavati arene i stadione diljem svijeta, a već do albuma "Echoes, Silence, Patience and Grace" 2007. postali su jedan od najvećih rock bendova.

Dave Grohl je tijekom djelovanja u bendu Foo Fighters imao nekoliko "izleta" s drugim glazbenicima. Svirao je bubnjeve na kultnom albumu "Songs for the Deaf" benda Queens of the Stone Age, formirao je supergrupu Them Crooked Vultures te je surađivao i s Tenacious D.

"Wasting Light", "Sonic Highways", "Concrete and Gold" i "Medicine at Midnight" albumi su koji su uslijedili u njegovoj karijeri s Foo Fightersima, no onda se dogodila velika tragedija. Bubnjar Taylor Hawkins preminuo je u Bogoti tijekom njihove turneje 25. ožujka 2022. godine. Grohl nije skrivao da mu je Hawkins jedan od najboljih prijatelja te je promijenio nekoliko bubnjara prije nego što se odlučio nastaviti s turnejama. "But Here We Are" prvi je album Foo Fightersa bez Hawkinsa, a bend je za ovu godinu najavio veliku turneju u sklopu koje dolaze i u Europu.

Njegova nevjera šokirala je mnoge

Grohl se dvaput ženio, a njegova prva supruga je Jennifer Leigh Youngblood s kojom je u braku proveo tri godine. Rastali su se zbog njegove nevjere, nedugo zatim ljubio je Tinu Basich, s kojom je također prekinuo jer ju je varao. Dvije godine je bio u vezi s basisticom benda Hole, Melissom Auf der Maur, prije nego što je upoznao današnju suprugu Jordyn Bloom. Počeli su hodati nakon što su se upoznali u baru u Los Angelesu, a danas imaju tri kćeri zajedno.

Njihov brak bio je uzor mnogima sve do 2024. godine kada je Grohl na Instagramu priznao da je dobio izvanbračnu kćer. Javno je zamolio svoju obitelj za oprost, a istaknuo je da će učiniti sve ne bi li popravio odnos sa suprugom i kćerima. Iako se isprva nagađalo da će se par rastati, ostali su zajedno.

Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

Njegovi obožavatelji su nakon vijesti o aferi komentirali da su šokirani, obzirom na njegov nadimak "najljubaznijeg frajera rocka".