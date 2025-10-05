Smijeha i zabave ne nedostaje: Predstava 'Penzići luduju' glumcima je 'proba za mirovinu'

Bila je to noć puna smijeha i zabave, kako su, uostalom, iz Kerekesh Teatra i najavljivali. U subotu je na rasporedu u zagrebačkoj Scenoteci bila još jedna njihova premijera, "Penzići luduju", a smijeh i pljesak na kraju predstave daju im za pravo vjerovati kako na repertoaru imaju još jednu uspješnicu.

Tematika je obećavajuća, sustanari u staračkom domu koji živnu kad čuju da se sprema natjecanje u plesu staračkih domova. A njihov, Mir Božji mu je naziv, domaćin je natjecanja. Već "putem" do natjecanja puno otkrivaju o sebi. Florijan (igra ga Ljubomir Kerekeš) cijeli je život "izgubio s rospijom" jer ljubav njegova života pošla je za drugog, a kolega mu Jadranko (Darko Janeš) često ime tendencije biti kolegica Jadranka, misli da ima brata u Australiji, koji je tamo postao Steve, a tu je i medicinski brat (glumi ga Goran Koši), koji se preruši u jednog od korisnika doma te s Florijanom i Jadrankom planira točku za plesno natjecanje...

Obrata i smijeha u ovom je komadu pregršt, doskočice su sjajne, kao i kad se pogube, što u njihovoj dobi i nije tako rijetka pojava. U stvarnom životu barem. Uoči premijere razgovarali smo s Darkom Janešom, koji ima težak zadatak. Osim što glumi Jadranka i Jadranku, u završnoj je sceni, kad izvode "Macarenu", u cipelama s visokom petom. Nasreću, ne previsokim.

- Široka je i to mi daje stabilnost - priznao nam je tad.

Zadovoljan je, naravno, kao i ostali, kako je prošla premijera, a vjeruju da će s novim izvedbama predstava još više rasti. U najavi je govorio kako im i nije toliko teško "ući u likove".

- A gledajte, ovi koje glumimo nisu baš toliko stariji od nas, barem mene i Kerekeša. Mogli bismo lako zaključiti da je ovo na neki način priprema za ono što nas čeka. A to baš i nije toliko daleko - rekao je Janeš.

Uloge tumače, kao što smo već spomenuli, Ljubomir Kerekeš, Darko Janeš i Goran Koši, a tekst i režiju potpisuje Ljubomir Kerekeš, autor mnogih hit predstava Kerekesh Teatra. Sljedeće izvedbe na rasporedu su 11. listopada u Đurđevcu pa 16. istog mjeseca u Prelogu. U zagrebačku Scenoteku vraćaju se 26. listopada, a tri dana kasnije gostuju u Kulturnom centru u Osijeku...